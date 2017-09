Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 15.9 cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Thị Ngọc Hà (52 tuổi, ở P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi), cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, sau khi bịa đặt ra thông tin một số đơn vị, cơ quan, tổ chức cần tuyển dụng lao động, Hà lợi dụng danh nghĩa là cán bộ công chức nên luôn khoe khoang mình có khả năng xin được việc làm, đồng thời ra giá tiền cho mỗi trường hợp chạy xin việc.

Bằng thủ đoạn trên, Hà đã lừa đảo chiếm đoạt của 33 trường hợp, với tổng số tiền hơn 5,3 tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo ai là bị hại liên quan đến vụ án trên đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi (174, đường Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi hoặc liên hệ số điện thoại 091.418.2000 để trình báo.

