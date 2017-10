Ngày 10.10, đại tá Lâm Cự Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định, xác nhận đã khởi tố thêm 5 bị can để điều tra về hành vi hủy hoại rừng, trong đó bị can Lê Hồng Đức (40 tuổi, ở xã Hoài Sơn, H.Hoài Nhơn, Bình Định) bị bắt tạm giam 4 tháng, 4 bị can khác gồm: Lê Xuân Hậu, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ (cùng ở xã Hoài Sơn) được tại ngoại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Đức là người thuê một số nhân công và tổ chức phá rừng ở tiểu khu 1, xã An Hưng (H.An Lão, Bình Định).

Như Thanh Niên đã thông tin , đầu tháng 9 vừa qua, các cơ quan chức năng H.An Lão phát hiện hơn 60 ha rừng tại xã An Hưng bị chặt phá. Liên quan vụ việc này, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là ông Phan Dễ (57 tuổi, ở xã Hoài Sơn), ông Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, H.Hoài Nhơn) và ông Lê Văn Thiệt (55 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Hoàng Trọng