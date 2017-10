Ngày 7.10, đại tá Lâm Cự Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hồ Minh Khiêm, nguyên Trưởng phòng Thanh tra Cục Thuế Bình Định, để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi nhận hối lộ. Viện KSND tỉnh Bình Định cũng đã có quyết định phê chuẩn việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Khiêm.



Như Thanh Niên đã thông tin, ông Khiêm bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang nhận 2 cọc tiền (1 cọc 110 triệu và 1 cọc 20 triệu đồng) của một doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng, tại quán cà phê ở TP.Quy Nhơn vào chiều 1.10. Sau khi bị bắt quả tang nhận tiền, Cục Thuế Bình Định đã cắt hết chức vụ của ông Khiêm.

tin liên quan Bắt quả tang Trưởng phòng Thanh tra Cục Thuế nhận tiền doanh nghiệp Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đã bắt quả tang ông Hồ Minh Khiêm, Trưởng phòng Thanh tra Cục Thuế Bình Định, đang nhận tiền của một doanh nghiệp

Hoàng Trọng - Tấn Tài