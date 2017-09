Theo hồ sơ, gần cuối tháng 5.2017, ông Lê Tân Thuận, nguyên Phó chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau (hiện là thanh tra viên cao cấp), đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tố cáo hành vi “vòi” tiền của ông Tiêu Trường Sơn, nguyên nhân viên làm việc tại Thanh tra H.Đầm Dơi (Cà Mau).

Cùng thời điểm đó, Cơ quan CSĐT phát hiện ông Sơn rao bán bộ đề thi chuyên ngành thanh tra cho một số thí sinh dự thi công chức tỉnh Cà Mau năm 2017 nên mời về cơ quan làm việc.

Khai nhận ban đầu, ông Sơn cho biết những tài liệu rao bán do ông Thuận cung cấp. Tiếp nhận vụ án, Công an TP.Cà Mau đề nghị Sở Nội vụ Cà Mau cung cấp những thông tin liên quan ngân hàng câu hỏi do Thanh tra tỉnh Cà Mau soạn thảo dùng cho thi công chức 2017.

Chiều 23.9, ông Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết: “Liên quan vụ việc làm lộ ngân hàng câu hỏi thi tuyển công chức chuyên ngành thanh tra, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm những cán bộ liên quan theo đề nghị của cơ quan công an. Hiện công tác kiểm điểm đang được tiến hành”.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, có 7 cán bộ liên quan bị đề nghị kiểm điểm trong vụ này.

Gia Bách