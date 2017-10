Chiều 2.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) vừa có quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại khách sạn T.V 2 (TP.Tân An) để điều tra, truy xét nghi can.

Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Xuân Quang , Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường - Tổng cục Môi trường. tin liên quan Phó cục trưởng mất trộm gần 400 triệu đồng thôi làm trưởng đoàn thanh tra môi trường Sáng nay (2.10), Tổng cục Môi trường (Bộ TN - MT) cho biết sẽ cử cán bộ khác thay ông Nguyễn Xuân Quang , Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, làm trưởng đoàn thanh tra môi trường tại tỉnh Long An. Công an TP.Tân An cũng cho biết ông Quang khai báo tài sản bị mất cắp là 385 triệu đồng và 1 máy tính xách tay còn mới. Liên quan đến đoàn thanh tra do ông Quang làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Tấn Thuấn, Phó giám đốc sở TN-MT Long An, cho biết vào sáng 2.10, tổ công tác của Tổng cục Môi trường đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Long An về hoạt động của đoàn thanh tra môi trường tại Long An. Do Tổng cục Môi trường đã yêu cầu ông Quang quay về Hà Nội giải trình từ ngày 28.9, để đoàn thanh tra tiếp tục hoạt động, Tổng cục Môi trường đã cử ông Hoàng Văn Vy, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường thay thế ông Quang. Trong vài ngày tới, ông Vy sẽ tiếp tục cùng thành viên đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch thanh tra tại Long An. Khôi Nguyên