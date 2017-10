* "Chưa có sức ép nào khi thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái"

Thông tin về phiên họp Chính phủ, tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 3.10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Chính phủ nhìn nhận kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát ở mức thấp, 9 tháng chỉ tăng 1,83%. Lạm phát cơ bản chỉ tăng 1,45%. Các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững. Thu ngân sách tăng gần 14%. Tín dụng tăng khoảng 12%. Nhập siêu giảm, chỉ còn 442 triệu USD. Tổng vốn FDI đăng ký mới, bổ sung và góp cổ phần trên 25,5 tỉ USD, tăng 34,3%; vốn thực hiện đạt 12,5 tỉ USD. Gần 94.000 doanh nghiệp đăng ký mới.



Ông Dũng cho hay, Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước thông tin về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của VN do Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đánh giá tăng 5 bậc; Chỉ số nhà quản trị mua hàng do Nikkei vừa công bố thì VN đạt trên 53 điểm, cao nhất ASEAN. Điều này thể hiện không khí làm ăn, kinh doanh đáng mừng. Mặc dù kết quả đáng mừng, nhưng Thủ tướng lưu ý, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đề ra. Nếu chúng ta cứ say sưa với kết quả đạt được trong 9 tháng mà quên nhiệm vụ nặng nề còn ở quý 4 thì vẫn có khả năng không hoàn thành kế hoạch, đặc biệt là tăng trưởng GDP, Thủ tướng lưu ý.

9 tháng tăng trưởng 6,41%, cao hơn cùng kỳ nhưng để cả năm đạt 6,7% thì quý 4 phải tăng 7,4 -7,5%, con số không phải dễ dàng.

Tình hình sản xuất kinh doanh còn khó khăn khi vẫn còn 8.700 doanh nghiệp giải thể. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, tuy cải thiện nhiều, nhưng chưa đạt yêu cầu, đến nay, giải ngân gần 55% là thấp. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn rất chậm khi mới cổ phần hóa được 18/44 doanh nghiệp; thoái vốn mới đạt 11.800 tỉ đồng trong kế hoạch 60.000 tỉ đồng.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng yêu cầu không chủ quan đồng thời xác định để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% không dễ, song Chính phủ cương quyết không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng mà Nghị quyết Quốc hội đã đề ra.

"Chưa có sức ép nào khi thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái" Câu chuyện công khai kết luận thanh tra tài sản của Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý là vấn đề được nhiều báo quan tâm nhất tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ. Trả lời báo chí, Phó tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Bùi Ngọc Lam thừa nhận vụ việc chậm được công bố kết quả với "nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan". Tuy nhiên, khi được hỏi về nguyên nhân cụ thể thì ông Lam "xin phép sẽ nói cụ thể khi công bố kết luận". "Việc chậm không vì mục đích gì khác là để kết luận thận trọng, chính xác, khách quan, nhất là đối với cán bộ quản lý", ông Lam giải thích đồng thời nhấn mạnh: "TTCP chưa chịu một sức ép nào trong vụ việc này. Bản thân chúng tôi cũng nhận thức đây là vụ việc phải sớm công khai". Trước câu hỏi có thông tin cho rằng vụ việc đang phải thanh tra lại, Phó tổng TTCP đã bác bỏ thông tin này. Ông Lam cũng thông tin, trong cuộc họp Chính phủ diễn ra cùng ngày, Tổng TTCP đã nhận khuyết điểm trước Thủ tướng về việc một số vụ chậm công bố kết luận so với kế hoạch, trong đó có vụ thanh tra ở Yên Bái.

Chí Hiếu