Thủ tướng nhấn mạnh, điểm sáng trong năm 2016 là dự trữ ngoại hối mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tích lũy được lên tới 41 tỉ USD, con số lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, dưới chỉ tiêu Quốc hội giao. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, lạm phát được kiểm soát...

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ ra một số hạn chế của hệ thống NH, như rủi ro tín dụng vẫn còn, mức độ tiếp cận dịch vụ NH còn chưa đồng đều giữa các nhóm dân cư và các tổ chức kinh tế. Nhiều vùng nông thôn, người dân phải tiếp cận tín dụng đen. “Lãi cao mà nhiều người vẫn lao vào vay, gây ra bao cảnh tang tóc, gia đình ly tán”, Thủ tướng lưu ý và nhấn mạnh: “Ngay trong quý 1 phải tăng trưởng tín dụng, đừng để đầu năm thong thả, cuối năm vất vả chạy dồn”.

Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN ứng dụng công nghệ, phát triển các dịch vụ NH hiện đại an toàn và hiệu quả, có chất lượng; tăng cường an ninh mạng và bảo đảm an toàn tài sản cho khách hàng, không để tình trạng khách hàng đột ngột mất tiền trong tài khoản. “Đối với ngành NH, niềm tin có vai trò hết sức quan trọng, bản thân nghĩa của từ “tín dụng” cũng đã thể hiện điều đó”, Thủ tướng nói và lưu ý: “Không có niềm tin công chúng vào chính sách thì khó thành công hoặc nếu thành công thì tốn kém rất nhiều chi phí và nguồn lực”, Thủ tướng kết luận.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng chỉ ra những bất cập, còn tồn tại như trong tái cơ cấu NH yếu kém, đặc biệt 3 nhà băng “0 đồng”; xử lý nợ xấu chưa được dứt điểm. Năng lực điều hành, thanh tra giám sát không theo kịp thị trường, chưa đáp ứng được yêu cầu. Ông Hưng khẳng định năm tới sẽ là một năm đầy thách thức với ngành ngân hàng.

Anh Vũ