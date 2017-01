Ngày 17.1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Chương, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan đảng - đoàn thể, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN H.Tuy An; kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Văn Lượng, đảng viên thuộc Đảng bộ TT.Chí Thạnh, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN H.Tuy An; đồng thời kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Trà, đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan đảng - đoàn thể, Bí thư Chi bộ MTTQ VN, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN H.Tuy An.