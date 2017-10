Ngày 6.10, ông Võ Văn Thiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKTTU) Sóc Trăng, xác nhận ngày 5.10, UBKTTU Sóc Trăng đã triển khai quyết định kỷ luật với hình thức “ Cảnh cáo về mặt Đảng ” đối với đại tá Thái Văn Đợi, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Về mặt chính quyền, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng sẽ có văn bản gửi đến Bộ Công an để nơi đây xem xét xử lý.

Lý do đại tá Thái Văn Đợi bị kỷ luật được cho là có liên quan đến 3 vụ oan sai khiến 11 người vướng lao lý và một số việc gây điều tiếng đến mức phải bị kỷ luật.



Theo lãnh đạo UBKTTU Sóc Trăng, ông Đợi được cho là có nhiều sai phạm trong thời gian công tác, đến mức phải bị kỷ luật. Đầu tiên là liên quan đến 3 vụ oan sai ở huyện Trần Đề (7 người), Vĩnh Châu (3 người) và Châu Thành (1 người).

Sai phạm thứ hai được đoàn kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm là việc phát hiện đại tá Đợi mượn đất của Công ty Thủy sản KM Phương Nam, để sản xuất tại TT.Kế Sách, H.Kế Sách (quê ông Đợi). Đây là công ty của đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân , sau khi công ty vướng vào nợ nần, ông Khuân đã rời Việt Nam và đang bị truy nã.

Hai vụ án oan sai

Như đã thông tin, ngày 6.7.2013, người dân phát hiện thi thể ông Lý Văn Dũng (43 tuổi, ngụ H.Trần Đề, hành nghề chạy xe ôm) nằm chết trên đường ở ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, H.Trần Đề.

Quá trình truy tìm thủ phạm, Công an Sóc Trăng bắt tạm giam Trần Hol, Thạch Mươl, Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Khâu Sóc và Thạch Sô Phách (cùng ngụ H.Trần Đề) để điều tra hành vi Giết người và Nguyễn Thị Bé Diễm (28 tuổi, nhân viên quán nhậu) về hành vi Không tố giác tội phạm.

Đến giữa tháng 12.2013, Lê Thị Mỹ Duyên (ngụ Kiên Giang) bất ngờ đến Công an TP.HCM đầu thú, thừa nhận chính Duyên và Phan Thị Kim Xuyến (ngụ TT.Trần Đề) đã thông đồng giết ông Dũng nhằm cướp tài sản. Tháng 2.2014, VKSND tỉnh Sóc Trăng hủy bỏ biện pháp tạm giam, đình chỉ điều tra đối với 7 bị can.

Liên quan vụ án oan này, ngoài Trưởng và Phó phòng PC45 bị giáng chức, 23 cán bộ khác của Công an tỉnh Sóc Trăng nhận quyết định kỷ luật, kiểm điểm vì “nóng vội phá án”.

Trước đó, ngày 3.8.2012, tại khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu xảy ra một vụ án mạng khiến nạn nhân Lâm Tài Mấu tử vong.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giam và truy tố Phạm Văn Lé (54 tuổi) về tội “giết người”, bà Thạch Thị Xem (52 tuổi, vợ ông Lé) và Phạm Văn Lến (42 tuổi, em ruột ông Lé) bị truy tố về tội “không tố giác tội phạm”.

Qua 2 phiên tòa xét xử ngày 17.2.2014 và ngày 1.7.2014, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và theo đề nghị của các luật sư bào chữa cho các bị cáo, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho CQĐT vì chưa đủ cơ sở kết tội các bị cáo.

Ngày 18.12.2014, 3 người nói trên nhận được quyết định đình chỉ điều tra bị can do cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ký ngày 16.12.2014. Nội dung quyết định nêu rõ ông Phạm Văn Lé “Không có hành vi giết anh Lâm Tài Mấu”, còn bà Thạch Thị Xem và ông Phạm Văn Lến “Không thực hiện hành vi không tố giác tội phạm”.

Sau đó, các bị cáo được cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng và Viện KSND tỉnh này phê chuẩn các quyết định “Tạm đình chỉ điều tra vụ án”, “Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn”, “Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự”, “Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam” sau khi bị bắt giam tròn 2 năm.

Các vụ oan sai này được cho là xảy ra trong thời gian đại tá Đợi giữ chức vụ Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng.

