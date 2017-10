Ngày 11.10, Phòng An ninh điều tra (PA92), Công an TP.Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) đối với: Vũ Văn Tiệp (38 tuổi, ngụ xã An Hòa, H.An Dương, TP.Hải Phòng), Nguyễn Thị Kim Dung (48 tuổi, ngụ P.Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), Nguyễn Thị Nhung (45 tuổi, ngụ xã Lê Lợi, H.An Dương, TP.Hải Phòng), Trịnh Thị Chúc (29 tuổi, ngụ xã Chiến Thắng, H.An Lão, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, ngụ xã Quỳnh Hoa, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Từ năm 2013 - 2017, Tiệp cùng Dung và Nhung thành lập 12 công ty, sau đó thuê Hà, Chúc làm kế toán. Trong 4 năm, các đối tượng đã viết khống và bán ra hơn 2.000 tờ hóa đơn VAT với tổng số tiền gần 1.500 tỉ đồng. Công an đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hóa đơn VAT, các chứng từ kế toán kèm theo.

Lê Tân