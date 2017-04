Sáng 13.4, thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (đóng tại TP.Hội An, Quảng Nam) cho biết đơn vị đang tích cực tổ chức tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển.

Theo thượng tá Ba, vào khoảng 1 giờ cùng ngày (13.4), tại khu vực biển Cửa Đại, (TP.Hội An), ngư dân Nguyễn Thành Khứu (64 tuổi, trú khối phố Tân Mỹ, P.Cẩm An, TP.Hội An) đang đánh bắt trên biển.



Trong lúc đang chèo thúng chai vào bờ cách bãi biển Cửa Đại khoảng 3 hải lý về hướng đông bắc thì không may gặp sóng to, gió lớn khiến chiếc thúng chai bị đánh lật úp, làm ngư dân Khứu rơi xuống biển mất tích.

Nhận được thông tin, Đồn biên phòng Cửa Đại, đã huy động 5 tàu cá của ngư dân, 1 ca nô, 1 tàu của Hải Đội 2 cùng với 40 người tổ chức tìm kiếm, nhưng đến thời điểm hiện tại tung tích ngư dân mất tích trên biển vẫn chưa được tìm thấy.

Mạnh Cường