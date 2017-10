Cụ thể, tối 10.10, tại xã Duy Phước (H.Duy Xuyên), PC46 phát hiện Cao Đình Danh (29 tuổi, trú H.Quế Sơn) điều khiển ô tô biển số 43A - 211.04 chở gần 2 m3 gỗ xoan đào không có giấy tờ hợp pháp.

Trước đó, ngày 9.10, khi kiểm tra xưởng gỗ của Công ty TNHH An Thành (TT.Trà My, H.Bắc Trà My), PC46 phát hiện 16 phách gỗ không có dấu búa kiểm lâm.

Ngày 8.10, tại xã Phước Hiệp (H.Phước Sơn), tổ công tác của PC46 phát hiện Lê Ngọc Hiến (36 tuổi, trú xã Bình An, H.Thăng Bình) điều khiển ô tô chở 10 phách gỗ xoan đào không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, khối lượng 3,8 m3...

Mạnh Cường