Theo báo cáo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, lũ trên sông Gianh đang lên nhanh, mực nước lúc 4 giờ ngày 10.10 trên sông Gianh tại Mai Hóa (H.Tuyên Hóa) đạt 4.40 m (dưới báo động 2 0.60 m), trên sông Kiến Giang tại H.Lệ Thủy đạt 1.08 m (dưới báo động 1 0.12 m).

Lũ trên các sông tại Quảng Bình tiếp tục lên, mực nước tại Mai Hóa (H.Tuyên Hóa) có khả năng đạt: 5,5 m trên báo động 2 là 0,5 m, trên sông Kiến Giang tại H.Lệ Thủy đạt 1,2 m ở mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi phía bắc tỉnh, ngập úng tại vùng trũng. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 1 giờ ngày 9.10 đến 4 giờ ngày 10.10 phổ biến từ 100 - 200 mm; có nơi lớn hơn như Đồng Tâm 290 mm, Tuyên Hóa 283 mm, Minh Hóa 334 mm.

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 10.10 cho thấy, nhiều nơi thuộc phía bắc tỉnh đang bị ngập cục bộ, gây chia cắt giao thông như ở xã Phù Hóa, Quảng Thạch, Quảng Trường, Quảng Tiến… (H.Quảng Trạch); đường từ chợ Phù Hóa sang xã Quảng Liên (H.Quảng Trạch) bị chia cắt, cầu phao ở xã Quảng Trường cũng tạm dừng hoạt động từ rạng sáng 10.10.

Trong khi đó, tại một số địa bàn như TP.Đồng Hới, H.Lệ Thủy thì trời lại nắng. Vì thế, căn cứ tình hình thời tiết thực tế, sáng 10.10, chính quyền địa phương đã tổ chức phát loa thông báo học sinh vẫn đi học bình thường. Chiều 9.10, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã thông báo cho học sinh nghỉ học

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận trong sáng 10.10 tại H.Quảng Trạch:





