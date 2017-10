Tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho biết để minh bạch thông tin, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo tổ giám sát đoàn thanh tra vào làm việc với Công an tỉnh Long An, Công an TP.Tân An, Sở TN-MT Long An; các DN ông Quang đã thanh tra; thành viên đoàn thanh tra do ông Quang làm trưởng đoàn.

Kết quả làm việc của tổ giám sát cho thấy, đến thời điểm vụ trộm xảy ra, đoàn thanh tra do ông Quang làm trưởng đoàn đã làm việc với 8 DN. Trong quá trình làm việc, ông Quang đều thực hiện đúng chức trách, thái độ làm việc đúng mực.

Có thể kiểm tra qua máy soi chiếu ở sân bay

Theo ông Thức, hiện không quy định rõ cán bộ khi đi công tác có được mang nhiều tiền riêng theo hay không, nên ông Quang mang nhiều tiền đi thanh tra tại Long An là việc cá nhân, không vi phạm. Báo cáo của ông Quang gửi Tổng cục Môi trường nêu rõ, 400 triệu đồng, toàn bộ là tiền mệnh giá 500.000 đồng được để trong ba lô quần áo, khi đi làm Trưởng đoàn thanh tra DN ở Long An. Đến Long An, ông Quang lấy 15 triệu đồng riêng chi tiêu, còn 385 triệu đồng bị trộm mất. Cũng theo ông Thức, để làm rõ thông tin ông Quang có mang nhiều tiền đi công tác hay không, có thể thu thập dữ liệu thông tin tại máy soi chiếu an ninh hành lý xách tay ở sân bay Nội Bài.

Tại buổi thông tin báo chí, ông Quang cũng xác nhận mang nhiều tiền đi công tác để mua đất nhưng chưa giao dịch đã bị mất trộm. “Tôi dự kiến cuối tuần công tác sẽ lên TP.HCM cùng em gái của vợ đi lên Long Thành, Đồng Nai để xem và mua đất. Nhưng, ngày cuối tuần chúng tôi không lên TP.HCM được do công việc bận, giao dịch mua đất chưa thực hiện được thì tôi đã bị mất tài sản”, ông Quang cho biết. “Tôi rất buồn phiền. Đây là việc cá nhân của mình, nhưng từ “tai nạn” của mình gây ra nhiều thông tin chưa chính xác lan truyền, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, cơ quan tổ chức”, ông Quang nói.

"Chưa có doanh nghiệp nào tố cục phó nhũng nhiễu" Trả lời câu hỏi liên quan đến việc Phó cục trưởng Nguyễn Xuân Quang bị mất trộm gần 400 triệu khi đang đi thanh tra DN, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều qua, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà khẳng định nếu có chứng cứ về việc ông Quang trục lợi, nhũng nhiễu DN sẽ xử lý nghiêm. Tuy nhiên, ông Hà cho biết đến thời điểm này ông chưa nhận được bất cứ tố cáo nào của DN về việc phó cục trưởng nhũng nhiễu, tiêu cực. Bộ trưởng TN-MT cũng cho biết thêm, theo thông tin mà ông được báo cáo tính đến chiều 3.10 thì trong biên bản của công an không có từ nào ghi nhận là có chuyện phong bì đang xé dở mà biên bản chỉ ghi nhận mất bao nhiêu tiền, còn lại gì…

Lê Quân