Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Nguyễn Đức Duy (23 tuổi, quê Bình Định), Vòng Kỳ Đức (22 tuổi), Nguyễn Thành Luận (24 tuổi) và Nguyễn Quang Dũng (22 tuổi, cùng quê Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người

Hai thanh niên đi đường bị chém

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 11.6, người dân đi trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn ấp 5 xã An Phước, H.Long Thành (Đồng Nai) phát hiện 2 nam thanh niên bị thương rất nặng nên đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nên anh Nguyễn Văn Quân (28 tuổi, ngụ xã Long Đức, H.Long Thành) tử vong, còn anh Trần Viết Đức (30 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Long Thành) may mắn thoát chết.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã cử trinh sát đến hiện trường xác minh làm rõ. Từ thông tin thu thập tại hiện trường, kết hợp với lời khai của các nhân chứng, cơ quan công an xác định trước đó đã xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên do va chạm giao thông. Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 11.6, nhóm của anh Quân rủ nhau đến quán bar M. (TT.Long Thành, H.Long Thành) chơi. Tại đây, 2 anh Quân và Đức được người bạn rủ đi TP.Biên Hòa mua ma túy về sử dụng. Cả 3 đi xe máy trên quốc lộ 51, đến đoạn trước cây xăng Long Đức (thuộc xã An Phước) thì gặp nhóm của Duy chạy cùng chiều phía trước và đã có hành vi lạng lách, đánh võng trước mặt để khiêu khích. Lúc này, một người ngồi trên xe của Quân đạp vào xe của Duy, làm cô gái ngồi phía sau Duy ngã xuống đường.

Bị khiêu khích, nhóm của Duy phóng xe đuổi theo nhóm anh Quân. Khi đến ngã ba đường vào KCN Long Đức, nhóm của Duy đuổi kịp xe anh Quân và 2 bên dừng lại, xông vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Kỳ Đức đã dùng dao chém Quân và Viết Đức trọng thương, rồi cùng đồng bọn phóng xe tẩu thoát.

Truy bắt nhóm gây án

Trinh sát PC45 cũng xác định, vào thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, trong nhóm của Duy có 2 cô gái là M.T.T (21 tuổi) và H.T.K.L (21 tuổi, đều quê Bình Thuận) đi cùng. Khi mời lên làm việc, 2 cô gái đều thừa nhận có chứng kiến 2 nhóm thanh niên đánh nhau. Sau khi biết 1 trong 2 nạn nhân đã tử vong, nhóm của Duy đều bỏ về quê lẩn trốn.

Từ thông tin này, PC45 đã cử trinh sát đến Khánh Hòa và Bình Định phối hợp với công an 2 địa phương này xác minh nơi ở của các nghi can: Duy, Kỳ Đức, Luận và Dũng để bắt giữ. Qua vận động của công an địa phương, ngày 19.6, Kỳ Đức, Dũng và Luận ra Công an H.Cam Lâm (Khánh Hòa). Nghe tin 3 đồng phạm ra đầu thú, Duy cũng đến Công an H.An Nhơn (Bình Định) trình diện sau đó. Cả 4 nghi can được di lý vào Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Tại PC45 Công an tỉnh Đồng Nai, 4 nghi can đều khai nhận tham gia vụ ẩu đả khiến 2 anh Quân tử vong và Viết Đức bị thương. Nguyên nhân là do bức xúc trước sự khiêu khích, gây sự của nhóm anh Quân mà có hành động thiếu kiềm chế.

Chém chết người vì nghi trộm gà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giữ Lê Công Tứ (26 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) và Nguyễn Đình Khánh (34 tuổi, ngụ TT. Gia Ray, H.Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 26.6, Khánh và Tứ đến nhà anh Nguyễn Thắng Nhật (23 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc) chơi thì phát hiện anh Nhật có nuôi 3 con gà đá rất giống với số gà mà Tứ đã mất trước đó. Nghi ngờ anh Nhật bắt trộm gà của mình nên giữa Tứ và Nhật xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Cùng lúc, Khánh cũng xông vào đánh anh Nhật nhưng được mọi người can ngăn. Không dừng lại đó, Tứ tiếp tục dùng dao đâm anh Nhật bị thương nặng. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Nhật đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Tứ và Khánh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc.

Gia Khánh