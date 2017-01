Riêng vùng núi phía tây sẽ có thời tiết xấu từ thứ hai (9.1) trở đi, mưa rào và giông xảy ra khá bất thường vào giữa mùa đông.



Từ ngày 11.1 sẽ có không khí lạnh tăng cường mạnh làm cho nhiệt độ giảm nhanh, trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất giảm còn 10 - 130C, vùng núi dưới 100C rét đậm rét hại. Đợt rét này sẽ kéo dài cho đến tết do những đợt không khí lạnh liên tục tràn về với cường độ mạnh, xen giữa chỉ có vài ngày nhiệt độ tăng nhẹ. Do vậy miền Bắc cần chống rét cho lúa đông xuân và các đàn gia súc.

Miền Trung thời tiết ôn hòa với những cơn mưa nhỏ, ban ngày có lúc nắng nhẹ và trời không lạnh quá trong 4 - 5 ngày tới. Sau đó, khi có không khí lạnh tràn về lại thêm các nhiễu động gió đông sẽ gây mưa diện rộng trở lại, hầu hết là mưa nhỏ và mưa vừa làm tăng thêm cảm giác rét lạnh từ gần cuối tuần sau, gió mùa đông bắc mạnh dần. Nhiệt độ thấp nhất ở bắc miền Trung giảm nhanh xuống còn 12 - 140C, càng xuống sâu phía nam trời đỡ rét hơn nhưng lại có mưa nhiều hơn, từ Huế đến Quảng Ngãi có nhiệt độ 17 - 200C.

Tây nguyên ngày nắng nhiều, đêm lạnh và sương mù, thời tiết khá thuận lợi cho cà phê đang đợt ra hoa. Tuy nhiên, vẫn có mưa trái mùa từ giữa đến cuối tuần nên ảnh hưởng nhiều đến hoa và rau màu vụ tết, nhất là sâu bệnh có khả năng gây hại kéo dài hết vụ đông xuân.

Thời tiết Nam bộ từ 7 - 11.1 ban ngày nắng nên nhiệt độ giữa trưa duy trì khá cao 32 - 330C, mưa rào nhẹ chỉ xuất hiện vài nơi và không kéo dài. Sau đó không khí lạnh sẽ khuếch tán xuống, gần cuối tuần sau đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm 1 - 20C so với đầu tuần, có sương mù và mù khô trên diện rộng. Gió mùa đông bắc sẽ mạnh lên từ giữa tuần sau, đồng thời hiện nay đang có vùng áp thấp ở 6 độ vĩ bắc, 135 độ kinh đông di chuyển hướng tây và có khả năng mạnh lên. Vùng áp thấp này sẽ vào Biển Đông và di chuyển về phía vùng biển từ nam Trung bộ đến Nam bộ, gây thời tiết xấu trên biển và mưa trái mùa ở vùng ven biển và miền Đông Nam bộ.

Thời tiết thay đổi thất thường, chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết Đinh Dậu 2017, khiến nhiều nhà vườn lo âu, nhất là ở TP.HCM. Điều kiện thời tiết gây khó khăn cho các nhà vườn trồng mai, cần cân nhắc kỹ thời gian tập trung đợt ngắt lá, kích hoa, để mai có thể giữ nụ ra hoa đúng tết.

Ngoài ra, cần chú ý sâu cuốn lá gây hại phổ biến trên vùng lúa thâm canh ở ĐBSCL trong giai đoạn đòng - trổ có thể làm giảm năng suất, cần làm sạch cỏ bờ, sạ cấy đồng loạt với mật độ vừa phải, không bón thừa đạm; thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ sớm sâu bệnh.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan