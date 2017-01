Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày hôm nay 22.1, các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 - 15 độ C, vùng núi Bắc bộ có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11 - 13 độ C, riêng khu vực núi cao dưới 10 độ C.



Dự báo từ ngày 23 - 25.1 (tức ngày 26-28 tháng Chạp), thời tiết buổi sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, nhiệt độ tăng chậm nhưng còn trong ngưỡng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ phổ biến từ 13 - 15 độ C, sau tăng lên 14 - 17 độ C và cao nhất vào trưa chiều khoảng 19 - 22 độ C, riêng khu vực tây bắc có nhiệt độ cao nhất với trên 23 độ C.

Cho đến ngày 26 - 30.1 (tức ngày 29 tháng Chạp - mùng 3 Tết), trời khô ráo, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, trời ấm áp. Sau đó không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến khu vực, trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ và nhiệt độ giảm dần.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cũng nhận định, trong 5 ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc chuyển sang giai đoạn không khí lạnh suy yếu nên sẽ có mưa phùn nhỏ vào sáng sớm, còn gọi là mưa xuân, nhưng trưa và chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 20 - 23 độ C, thấp nhất vào ban đêm với 15 - 18 độ C, rét chỉ xuất hiện vào đêm hoặc sáng sớm. Thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động du xuân, vui chơi giải trí đầu năm mới.

Dự báo thời tiết dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu ở các tỉnh miền Trung cũng phổ biến là nắng nhẹ, chỉ có mưa nhỏ rải rác ở một số nơi. Cụ thể, từ ngày 23 - 25.1 (tức ngày 26 - 28 tháng Chạp), không khí lạnh chỉ gây mưa nhỏ ở vài nơi. Nhiệt độ tăng dần, thấp nhất là 17 - 19 độ C. Sang đến ngày 26 - 30.1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) nhiệt độ tiếp tục tăng và trưa chiều trời có nắng nhẹ.

Khu vực trung và nam Bộ cũng đón tết Nguyên đán trong điều kiện thời tiết thuận lợi, mưa nhỏ chỉ còn rải rác dịp trước Tết với nền nhiệt độ thấp nhất là 24 - 27 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Bắt đầu từ ngày 27.1 (tức ngày 29 tháng Chạp), mưa giảm trời nắng nhẹ trong suốt 3 ngày Tết.

Phan Hậu