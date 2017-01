Từ năm 2013, việc đấu thầu thuốc thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC. Theo đó, thuốc được phân chia nhóm theo các tiêu chí kỹ thuật, mỗi nhóm lựa chọn một loại thuốc trúng thầu. Tuy nhiên, việc đấu thầu hầu như được tổ chức riêng cho từng địa phương, dẫn đến nhiều bất cập.



Tưởng chặt hóa “cục bộ”

Một lãnh đạo công ty dược (ở TP.HCM) cho biết trong đấu thầu, đầu tiên nhà thầu phải đạt năng lực kinh nghiệm, sau đó là điểm kỹ thuật, giá. Có tỉnh đấu thầu thuốc nhưng trong hồ sơ năng lực kinh nghiệm họ yêu cầu nhà thầu có ít nhất 5 hợp đồng, mỗi hợp đồng phải có giá trị lớn hơn 5 tỉ đồng. “Nghe có vẻ dễ nhưng làm thì khó, vì có thể trúng thầu nhiều tỉ đồng ở một tỉnh, nhưng cho một bệnh viện (BV) thì rất khó có một hợp đồng đạt 5 tỉ đồng. Mục đích của tiêu chí này thực chất là để loại nhà thầu”, vị này nói.

Có tỉnh thì “tàn sát” hơn, đòi hỏi nhà thầu phải có kho GSP (thực hành tốt bảo quản) tại tỉnh đó. Thực tế, chỉ rất ít các công ty dược lớn hoặc các nhà máy sản xuất tại tỉnh mới có kho này, còn nhiều công ty ở địa phương khác tham gia đấu thầu thì “chết” vì điều kiện “kho GSP”! Nói cách khác, điều kiện này thực chất cũng tạo điều kiện bảo hộ thuốc trong tỉnh, loại các nhà thầu ngoài tỉnh.

Về điểm kỹ thuật, Bộ Y tế quy định có hệ thống phân phối tại địa phương, nếu công ty nào có thì được cộng 1 điểm. Tuy vậy, tiêu chí này khiến cho công ty dược của tỉnh mới đạt điểm, vì không công ty nào mở nhiều chi nhánh ở các tỉnh! Trong khi điểm kỹ thuật đấu thầu thì chênh nhau 1 điểm là “vàng”.

Mua nhiều hơn nhưng giá cao hơn

Năm 2016, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM phát hiện cùng một loại thuốc kháng sinh nhưng BV ở TP.HCM mua với giá cao hơn BV ở tỉnh nhiều lần, mặc dù số lượng mua nhiều hơn. Sau khi BHXH TP yêu cầu BV ở TP điều chỉnh giá mua bằng với giá mua của BV tỉnh thì số tiền dôi dư là 11 tỉ đồng!

Đây là vấn đề mới của VN nên cần tiến hành một cách thận trọng, chú trọng khâu tổ chức thực hiện theo hướng công khai. Khi quy về một mối thì số lượng nhà thầu, doanh nghiệp "bao vây" đầu mối có chức năng này lớn hơn rất nhiều, nên làm sao để mọi hoạt động của tổ chức này được giám sát chặt, minh bạch Ông Lê Văn Tăng, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH-ĐT)

Theo ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc BHXH VN, khi đấu thầu đơn lẻ, các cơ sở khám, chữa bệnh sẽ chủ động trong việc cung ứng thuốc, đáp ứng nhu cầu điều trị, thời gian tổ chức đấu thầu nhanh hơn. Tuy nhiên, thực tế này có nhược điểm là chi phí đấu thầu tốn kém, giá thuốc không thống nhất, khó quản lý và có sự chênh lệch giữa các cơ sở khám, chữa bệnh. Kết quả so sánh (qua một nghiên cứu thống kê trong năm 2010) cho thấy việc đấu thầu riêng lẻ có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ tăng giá thuốc giữa các tỉnh với Hà Nội và TP.HCM. Áp dụng giá thuốc so sánh và số lượng từng loại thuốc thanh toán BHYT năm 2010 của từng tỉnh cho kết quả: Số tiền chênh lệch do giá trúng thầu cao hơn giá so sánh là 519,93 tỉ đồng. Ngược lại, 11 tỉnh có số tiền thanh toán thấp hơn giá so sánh 211,52 tỉ đồng - chứng tỏ có sự chênh lệch lớn giữa giá thuốc gốc và giá thanh toán BHYT.