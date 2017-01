Chiều cùng ngày, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình kinh tế xã hội địa phương, Phó thủ tướng đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh An Giang đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016. Tuy nhiên, tỉnh còn một số hạn chế như: chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, để phát triển kinh tế xã hội, cơ sơ hạ tầng còn thiếu đồng bộ, đời sống của đồng bào dân tộc vùng biên giới còn nhiều khó khăn… Phó thủ tướng nhấn mạnh An Giang cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó quan tâm xử lý tốt các khoản nợ xấu, hàng tồn kho... Ngoài ra, nên mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán; kiểm soát tốt thị trường nội địa; ngăn chặn xử lý kịp thời các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu...

Báo cáo của An Giang cho thấy năm 2016, kinh tế xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 160 triệu đồng/ha; giảm thêm 1,55% tỷ lệ hộ nghèo... Riêng công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đã kiểm tra, phát hiện vi phạm 2.636 vụ (giảm 20% so cùng kỳ), tổng trị giá hàng hóa bắt giữ trên 54,8 tỉ đồng (tăng 58% so cùng kỳ); trong đó khởi tố 18 vụ với 28 bị can, trị giá tang vật gần 21 tỉ đồng…

Nhân chuyến công tác, Phó thủ tướng đã trao tặng 50 chiếc xe đạp (mỗi chiếc 2 triệu đồng) cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn thuộc H.Tịnh Biên.





Thanh Dũng