Sáng 11.10, Sở y tế tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phát hiện một ổ dịch bạch hầu tại Trường tiểu học xã Trà Vân (H.Nam Trà My) với 7 em học sinh mắc bệnh, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong.

Trường tiểu học xã Trà Vân với 8 lớp gồm 199 học sinh (148 em nội trú, phân bố chỉ trong 3 phòng ở) và 14 thầy cô, cấp dưỡng.

Từ cuối tháng 9, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, UBND H.Nam Trà My và Trung tâm y tế (TTYT) dự phòng tỉnh đã nhận được thông tin từ TTYT H.Nam Trà My về một số trường hợp mắc bệnh tại Trường tiểu học xã Trà Vân.

Kết quả xét nghiệm sơ bộ ngày 5.10 cho thấy 7/7 ca dương tính với vi rút bạch hầu, gồm 3 nam và 4 nữ có độ tuổi từ 8 - 12.

Theo Sở Y tế, hiện có 6 ca đang được điều trị tại Bệnh viện H.Nam Trà My, đáp ứng với điều trị và tiến triển tốt. Riêng ca bệnh Hồ Bảo Ph. (6 tuổi, phát bệnh ngày 27.9, vào TTYT H.Nam Trà My sáng 29.9), được điều trị tích cực nhưng đến ngày 1.10, bệnh trở nặng và được chuyển đến bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam, rồi bệnh viện Phụ Sản nhi Đà Nẵng trong ngày. Đến 12 giờ ngày 3.10, bệnh nhi tử vong do biến chứng viêm cơ tim.