Khuya 18.9, anh Ngô Chung (39 tuổi, trú xã Vạn Hưng, H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe máy theo hướng nam - bắc trên QL1A rồi bất ngờ tông thẳng vào xe đầu kéo BS 77C-143.82 do anh Hồ Thanh Lợi (38 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển theo hướng bắc - nam.

Cú tông trực diện khiến xe đầu kéo đâm vào dải phân cách, lật ngang. Ngay lúc ấy, xe tải BS 77C-109.42, do anh Nguyễn Thành Trinh (36 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển, chạy phía sau đã tông vào xe đầu kéo. Vụ tai nạn dây chuyền khiến anh Chung tử vong tại chỗ, xe đầu kéo và xe tải bốc cháy phần đầu, hư hỏng nặng.

Chiều 19.9, Công an H.Vạn Ninh cho biết do mâu thuẫn gia đình, anh Chung giết vợ là chị Nguyễn Thị T. (34 tuổi) trước khi điều khiển xe máy tông vào xe đầu kéo để tự tử. Tại nhà anh Chung, chị T. được phát hiện tử vong trong phòng ngủ, trên đầu có vết thương, bên cạnh có một số dây điện và thư tuyệt mệnh do anh Chung viết để lại.

