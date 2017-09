Trưa 23.9, anh Nguyễn Phương Em (25 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Thành, H.Tân Thạnh, Long An) đến trực ban hình sự Công an H.Tân Thạnh trình báo vợ anh là chị Trần Thị Trúc Ly (23 tuổi) đột ngột rời khỏi nhà từ nhiều ngày không rõ lý do.

Nhiều ngày sau, qua tin nhắn, chị Ly chỉ trả lời đang được người bạn tên Vy đưa đi tìm việc làm ở nơi xa lắm, sau đó chị tắt điện thoại không thể tiếp tục liên lạc.

Anh Em cho biết 2 vợ chồng anh có 2 đứa con, cháu lớn 6 tuổi, con út 3 tuổi. Hằng ngày, vợ chồng anh Em làm ruộng và làm thêm một số nghề để sinh sống.



"Chúng tôi rất hạnh phúc, chưa có xảy ra xích mích hay cãi nhau lớn tiếng. Bất ngờ là vợ với người bạn quen biết ở đâu không rõ, âm thầm đi tìm việc nói là kiếm tiền trả nợ", anh Em nói.

Trưa 19.9, khi đi làm ở ngoài ruộng về, anh Em không thấy chị Ly ở nhà nên gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. "Đến tối mọi người cũng không thấy Ly đâu, cả nhà cố gắng tìm nhưng vô vọng. Tội nghiệp hai đứa con không có mẹ cứ khóc suốt đêm", anh Em nói.

Tối 21.9, chị Ly nhắn tin qua Zalo cho biết đang ở rất xa nhà nhưng địa điểm nào thì không thể biết. Lúc mọi người kêu ra ngoài xem ở TP.HCM hay tỉnh nào thì chị Ly nói không thể đi được do có người bạn luôn đi cùng. Tối 22.9, chị Ly gọi điện qua Zalo cho chồng nói hiện đang ở Trung Quốc , đi mấy ngày giờ mới đến nơi. Giờ muốn về cũng không được do không đủ tiền và có người đi kèm. "Nói được vài câu thì điện thoại tắt ngang. Từ lúc đó đến sáng hôm sau, cả nhà liên tục điện thoại, nhắn tin nhưng không có tín hiệu", anh Em nói.

Chiều 23.9, Công an H.Tân Thạnh xác nhận đã tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Phương Em, sau đó sẽ phối hợp xác minh lý do chị Ly rời khỏi nhà, có phải đi tìm việc làm hay có vấn đề nào khác.

Khôi Nguyên