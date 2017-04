Sáng ngày 9.4, tàu cá vỏ sắt công suất 829 CV của ông Trần Xuân Sinh (trú tại thôn Trung Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), đã cập cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) khi đánh được mẻ lưới thu được hơn 2 tấn cá thu sau 13 ngày ra khơi đánh bắt.

Ngay sau khi tàu cá của ông Sinh cập cảng, nhiều thương lái đã tìm đến cảng Cửa Sót để thu mua cá trên tàu cá kể trên. Với giá bán thị trường hiện nay, loại cá này được các thương lái thu mua với giá 180.000 đồng/kg. Như vậy, ước tính ông Sinh thu về gần 400 triệu đồng .

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Sinh không giấu nổi sự vui mừng, cho biết, trong 4 lần con tàu vỏ thép của ông ra khơi đánh bắt thì đây là lần đầu tiên trúng đậm mẻ cá. Ba lần trước, tàu của ông Sinh ra khơi nhưng sản lượng đánh bắt chỉ đủ chi phí trang trải cho chuyến đi.

Theo ông Sinh, ngày 27.3, con tàu vỏ thép của ông bắt đầu ra khơi. Đến tối ngày 6.4, tàu đang đánh bắt cách tại vùng biển cách cảng Cửa Sót khoảng 170 hải lý thì phát hiện một đàn cá thu "khủng" khoảng 3 tấn nên dùng lưới vây bắt.

“Loài cá thu này rất hiếm đi theo bầy, chúng chỉ đi lác đác vài chục con là nhiều. Khi phát hiện đàn cá này, anh em ngư dân chúng tôi cũng giật mình vì bao năm làm nghề đánh cá chưa khi nào gặp được đàn cá thu lớn đến như thế. Sau khi dùng lưới bủa vây, một số cá đã nhanh chóng thoát ra ngoài nên chúng tôi chỉ bắt được khoảng hơn 2 tấn”, ông Sinh cho biết.

“Loại cá thu mà chúng tôi đánh bắt được có trọng lượng trung bình khoảng 7 kg/con, trong đó, con nhỏ nhất cũng khoảng 5 kg, lớn nhất hơn 10 kg. Muốn đánh bắt được loại cá này thì phải đi xa hàng trăm hải lý. Việc hốt hơn 2 tấn cá khiến 7 anh em trên tàu mệt lắm nhưng với giá thành cao nên chúng tôi hết sức phấn khởi”, một thuyền viên trên tàu cá của ông Sinh nói.

Ông Sinh cho biết thêm, tàu cá vỏ sắt đánh bắt có hiệu quả cao hơn rất nhiều so với tàu gỗ. Mọi thao tác đều do máy vận hành, nên giảm công sức lao động cho ngư dân, độ an toàn cao. Chuyến đi biển trong 13 ngày, tàu cá vỏ sắt chỉ tiêu hao khoảng 40 triệu tiền dầu.

Phạm Đức