Gãy lìa hai chân do va chạm xe tải

Khoảng 12 giờ 20 ngày 22.12, ô tô tải BS 62C - 022.45 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Siêu, hướng xã Thanh Phú, H.Bến Lức, tỉnh Long An về thị trấn Bến Lức (Long An), k hi chạy tới km 02, thuộc khu phố 4, thị trấn Bến Lức thì xảy ra va chạm với xe máy BS 62N1 - 7929 do một người đàn ông trung niên điều khiển (chưa xác định danh tính) chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh làm xe máy ngã xuống mặt đường, nạn nhân bị kẹt chân vào bên dưới xe và gãy lìa hai chân. Khôi Nguyên