Trung tâm Dự báo khí khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, lúc 13 giờ chiều nay (7.10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 124,9 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 7 - cấp 8.

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày mai (8.10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ vĩ bắc; 120,3 độ kinh đông, trên khu vực phía tây đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 7 - cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông từ gần sáng và ngày mai (8.10) sẽ có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm qua (6.10) và ngày hôm nay (7.10) ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa nhiều nơi; khu vực Đông bắc, vùng đồng bằng Bắc bộ có mưa to, một số nơi mưa rất to như: Sơn Động (Bắc Giang) 109 mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 245 mm...

Dự báo, từ đêm nay đến ngày mai (8.10), ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, từ ngày 9 - 12.10 ở nam đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thu Hằng