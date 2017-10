Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 9.10, học sinh Lê Văn Sang khi đi xe máy băng qua đoạn cống trên đường Trường Chinh (đang thi công dang dở) thuộc TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã bị nước cuốn vào cống nước. Thi thể Sang được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn 4 km, vào rạng sáng 11.10.

Xử lý hình sự

Liên quan đến tai nạn đáng tiếc trên, luật sư (LS) Nguyễn Đức Chánh (thuộc Đoàn LS TP.HCM) phân tích: Đơn vị quản lý công trình đường bộ có trách nhiệm bảo đảm an toàn kỹ thuật của công trình, liên đới chịu trách nhiệm đối với tai nạn giao thông xảy ra do chất lượng quản lý, bảo trì công trình; trường hợp phát hiện công trình bị hư hỏng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn giao thông thì phải xử lý, sửa chữa kịp thời, có biện pháp phòng, chống và khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra đối với công trình đường bộ.

Căn cứ quy định tại Điều 15 của Thông tư liên tịch 09 /2013 do liên bộ Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao ký, thì đơn vị thi công đã vi phạm các quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không quy định tại khoản 1 Điều 220 Bộ luật hình sự.

"Với lỗi trong vụ việc này thì những người thi công công trình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Điều 220 BLHS", LS Chánh đánh giá.

Những cá nhân có trách nhiệm khác trong việc tổ chức thi công hoặc giám sát công trình hoặc quản lý công trình đường bộ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 285 BLHS, theo LS Chánh

Có thể truy tố nhiều tội danh

LS Nguyễn Thành Công (thuộc Đoàn LS TP.HCM) cho rằng nếu công trình nêu trên thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn ở nơi đông người, gây thiệt hại về tính mạng cho người khác, thì có thể bị khởi tố theo Điều 227 Bộ Luật Hình sự 1999 (BLHS) về tội “Vi phạm về an toàn ở những nơi đông người”.

Theo LS Công, chủ đầu tư đã không áp dụng các biện pháp an toàn về thi công công trình khi gần công trình có rất nhiều người đi lại, đặc biệt là có nhiều học sinh đi học. Trường hợp này cũng có thể truy tố về tội “cản trở giao thông đường bộ” quy định tại Điều 203 BLHS do đã có hành vi vi phạm quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ, gây ra hậu quả nghiêm trọng là thiệt hại tính mạng con người.

Cũng theo LS Công, trong vụ việc đáng tiếc khiến học sinh Sang phải thiệt mạng, nhiều tội danh khác có thể bị truy tố nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm như tội "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" theo quy định tại Điều 99 BLHS hay tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 285 BLHS.

LS Công nhận xét "cũng không loại trừ các tội "vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông" theo Điều 220 BLHS hoặc tội "vi phạm quy định về xây dựng" theo điều Điều 229 BLHS".

LS Công đánh giá BLHS 2015 đã sửa đổi theo hướng quy trách nhiệm hình sự cho cá nhân nên có thể xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân trong tai nạn chết người nêu trên.

LS Công cho biết thêm, căn cứ vào Điều 604 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 25 Nghị định 46/2015/NĐ-CP, do sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ an toàn hành lang công trình gây thiệt hại về tính mạng con người, trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần sẽ do chủ đầu tư thực hiện. Văn phòng Chính phủ ngày 10.10 đã có văn bản nêu ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, chỉ đạo Chủ tịch UBND các cấp và các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, giám sát, thi công thực hiện đúng quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các tổ chức, đơn vị, cá nhân có vi phạm. Đặc biệt, nếu để xảy ra tai nạn dẫn đến chết người, thiệt hại về tài sản phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm bồi thường đối với người đúng đầu có trách nhiệm trực tiếp và các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.



