Nhìn trên 100 cây quế bị kẻ gian bóc trắng phần gốc, anh Nguyễn Văn Chính (ngụ tại xã Mậu Đông, H.Văn Yên) xót xa, nói: “Dù cây còn non, chưa cho thu hoạch, nhưng chúng tôi phải chặt hạ cây quế để tận thu những gì còn lại. Nếu không chặt hạ thì những cây quế này cũng sẽ chết khô. Vụ trộm khiến gia đình tôi thiệt hại hàng trăm triệu đồng”. Theo anh Chính, đây là lần thứ 3 đồi quế của anh bị bóc trộm vỏ. Hai lần trước, kẻ gian đã cạo trắng gốc khoảng 60 cây quế.

Gia đình ông Phạm Văn Đức (ngụ tại xã Mậu Đông) bị kẻ trộm bóc 3 - 4 khoanh vỏ ở hàng chục gốc quế. “Nhiều hộ dân khác cũng mất trộm vỏ quế, bị thiệt hại nặng nề. Chúng tôi phải huy động thêm người để canh giữ vài héc ta quế của gia đình nhưng vẫn lo bị mất trộm”, ông Đức nói.

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp (Công an H.Văn Yên) xác nhận tình trạng trộm cắp vỏ quế đang diễn biến phức tạp. Kẻ gian thường trộm vỏ quế ở những khu vực thưa dân cư, xa nhà dân vào ban đêm, hoặc lúc rạng sáng. Theo thiếu tá Kiên, Công an H.Văn Yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng và công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, có phương án bảo vệ tài sản của gia đình. “Lực lượng công an cũng đang tăng cường tuần tra, mật phục, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp vỏ quế, đồng thời gọi răn đe các đối tượng nghi vấn”, thiếu tá Kiên nói.