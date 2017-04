Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 11.4 cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Bùi Xuân Cường (23 tuổi, ngụ tại thôn Xuân Khoa, xã Xuân Hưng, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) để điều tra hành vi sát hại mẹ đẻ của mình là bà Lê Thị Hằng (44 tuổi, ngụ cùng thôn).



Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đó, vào chiều 8.4, bà Hằng cùng Cường lên đồi 32 (xã Xuân Hưng) làm cỏ cho vườn sắn của gia đình. Trong lúc làm, hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã qua lại. Bất ngờ, Cường đã dùng cuốc đập nhiều nhát vào đầu mẹ mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Cường còn lục túi áo mẹ lấy đi hơn 5 triệu đồng và một điện thoại di động rồi đào hố chôn xác mẹ ngay trong vườn sắn.

Đến 22 giờ cùng ngày, Cường chủ động dùng điện thoại gọi cho nhiều người thân trong gia đình vờ hỏi mẹ mình đi đâu nhằm che đậy hành vi của mình. Ngay sau đó, người thân, họ hàng tìm kiếm và đã phát hiện thi thể bà Hằng chôn trong vườn sắn.

Ngay sau nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời nhanh chóng điều tra thủ phạm. Từ những chứng cứ thu thập được, sáng 9.4, cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp Bùi Xuân Cường để điều tra vụ việc. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận chính mình đã ra tay sát hại mẹ ruột rồi chôn xác.

Thông tin từ UBND xã Xuân Hưng cho biết, bố của Cường mất hơn 10 năm trước vì bệnh hiểm nghèo, gia đình chỉ còn 3 mẹ con nhưng người em gái đã lấy chồng và làm ăn trong miền Nam. Khoảng 7 năm trước, Cường bị tai nạn giao thông vỡ hộp sọ phải điều trị nhiều tháng trời, sau đó về nhà thường xuyên có biểu hiện không bình thường về tâm lý. Hay lấy tiền mang đi tiêu xài cá nhân.

Minh Hải