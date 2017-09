Ngày 21.9, Công an P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã làm thủ tục trao 200 triệu đồng do ông Nguyễn Văn Hùng (63 tuổi, ngụ Nghệ An, tạm trú Bình Dương) nhặt được, trả lại cho người bị mất.

tin liên quan Bịa chuyện nhặt được 200 triệu đồng mang trả rồi khoe trên Facebook câu like Một cô gái tại Hà Nội đã bịa ra câu chuyện mình nhặt được 200 triệu đồng tiền mặt và mang đến tận đồn công an trả cho người mất.

Trước đó, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Đức Hải (30 tuổi, kinh doanh tại Bình Dương) đi uống cà phê với bạn tại một quán cà phê trên đường D1 (KDC Phú Hòa, P.Phú Hòa). Do vội công việc nên anh Hải ra về, bỏ quên bọc tiền 200 triệu đồng trên ghế của quán cà phê.

Ông Hùng sáng 21.9 - Ảnh: TÂN ĐỊNH

Anh Hải ra về được khoảng 30 phút, ông Hùng chạy xe ôm chờ khách ở trước quán cà phê đi vào trong và phát hiện bịch tiền bị bỏ quên. Ông Hùng cầm bịch tiền đưa cho chủ quán cà phê để trả lại khách đã bỏ quên.



Sau khi phát hiện bỏ quên biền, anh Hải cho một nữ nhân viên quay lại quán cà phê để tìm và nhận lại tiền.

Tuy nhiên, chủ quán cà phê nghi ngờ người nữ nhân viên không phải là chủ nhân của số tiền nên đã báo cho công an P.Phú Hòa. Sau đó, Công an P.Phú Hòa đã cử cán bộ đến quán cà phê xác minh làm rõ và lúc này, anh Hải cũng có mặt để nhận lại tiền.

Xác định đúng anh Hải là chủ nhân của bịch tiền, Công an P.Phú Hòa đã để cho ông Hùng trao trả lại số tiền cho anh Hải.

tin liên quan Nhặt được 400 triệu đồng tìm người trả lại (TNO) Không chỉ tìm được chủ nhân số tiền 400 triệu đồng để trả lại, ông Nhật bất ngờ gặp lại đồng đội sau 38 năm xa cách.

Được biết, ông Hùng cùng vợ con từ quê Nghệ An vào Bình Dương ở nhà trọ và chạy xe ôm mưu sinh.

Ông Hùng có 3 người con đang học đại học và một con nhỏ 7 tuổi. Ngoài công việc chạy xe ôm, ông Hùng còn làm thêm nhiều công việc khác để nuôi gia đình.

Đỗ Trường