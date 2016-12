Ngày 21.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã cử cán bộ ra TP.Hà Nội để di lý Trần Văn Tá (38 tuổi, ngụ xã La Ngà, H.Định Quán, Đồng Nai), nghi can sát hại vợ tại nhà riêng vào sáng 19.12 về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an Đồng Nai nhận được thông tin nghi can Tá bỏ trốn ra TP.Hà Nội, cách hiện trường vợ mình tử vong hơn 1.500 km. Dù đã bỏ trốn rất xa, nhưng biết không thể thoát tội nên Tá đã đến một đồn công an tại TP.Hà Nội đầu thú