Người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn

Theo thống kê từ ga Quy Nhơn, ga Diêu Trì và Bến xe khách Quy Nhơn (Bình Định), trong hai ngày 4 và 5.2, lượng khách vào phía nam bằng đường tàu, xe rất đông. Trong đó, lượng khách đổ về ga Diêu Trì hơn 1.200 hành khách/ngày. Đến thời điểm này, ga Diêu Trì đã bán hết vé từ Diêu Trì đi TP.HCM của tất cả các đoàn tàu từ nay đến ngày 8.2 (kể cả các ghế phụ). Tại Bến xe khách Quy Nhơn, lượng hành khách đổ về bến xe đi TP.HCM tăng đột biến so với ngày thường. Trong đó, ngày 4.2 có 60 xe với khoảng 2.640 hành khách; ngày 5.2 có 45 xe với gần 2.000 người đi vào TP.HCM.

Tại Gia Lai, tuy mỗi ngày có 5 chuyến bay tuyến Pleiku - TP.HCM và ngược lại, nhưng vẫn xảy ra tình trạng cháy vé tuyến Pleiku - TP.HCM. Những ngày này, lưu lượng khách qua sân bay Pleiku đạt trung bình 3.000 khách/ngày, tăng gấp 3 lần bình thường. Tại Bến xe Đức Long (Gia Lai), lượng khách đi TP.HCM tăng vọt so với ngày thường. Hiện mỗi ngày tại bến xe này có 40 xe tuyến Pleiku - TP.HCM xuất phát, chuyên chở 1.600 khách. Bến xe đã tăng cường thêm 4 xe khách đi tuyến trên, tuy nhiên cung vẫn không đủ cầu. Giá vé cho tuyến này trong dịp tết tăng 60%, lên 350.000 đồng/người.

Nhiều xe chở quá quy định

Rạng sáng qua 5.2, trên QL1 đoạn qua địa phận Quảng Nam, chỉ trong vòng hơn 1 giờ, lực lượng tuần tra của Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) liên tiếp phát hiện, lập biên bản xử phạt 3 xe “nhồi nhét” khách. Cụ thể, lúc 1 giờ sáng, tại Km 972+900 (đoạn qua H.Thăng Bình), tổ tuần tra phát hiện xe khách mang BKS 36B-013.34 do tài xế Nguyễn Văn Bảo (42 tuổi, trú tỉnh Bình Dương) điều khiển chạy tuyến Thanh Hóa - Bình Dương chở theo 56 hành khách, vượt quy định 10 khách. Trong vòng 1 giờ sau đó, tại Km 972 và Km 971, xe khách BKS 49B-010.66 do tài xế Nguyễn Đình Đạt (43 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển bị phát hiện đang chở 57 khách, xe khách BKS 37B-018.87 do tài xế Dương Xuân Tiến (35 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển chở 55 khách (trong khi xe chỉ có 46 ghế). Đến chiều qua, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình, cho biết lực lượng chức năng còn phát hiện, xử lý thêm nhiều trường hợp “nhồi nhét” khác nhưng mức độ vi phạm ít hơn. Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

Bơ phờ, mệt mỏi

Ngày 5.2, hàng chục nghìn người dân từ các tỉnh đổ về TP.HCM khiến bến xe, ga tàu và các cửa ngõ vào TP đông đúc các phương tiện và người. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân), khoảng 15 giờ các lượt xe liên tục cập bến, người dân tay xách nách mang hành lý, khuôn mặt tỏ ra mệt mỏi sau chuyến đi từ quê trở lại TP. Các nhân viên bảo vệ phải làm việc vất vả để nhắc nhở những ai đến đưa đón người thân đậu xe đúng vị trí và đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác.

Cùng ngày, tại ga Sài Gòn (Q.3), lượng khách đổ về cũng khá đông. Khoảng 16 giờ, nhiều hành khách tập trung trước nhà ga để tìm kiếm phương tiện tiếp tục đưa về nhà. Trước cổng nhà ga, hàng chục taxi xếp hàng dài, nối đuôi nhau chạy vào đón khách, các nhân viên bảo vệ có mặt túc trực để điều tiết không để lượng xe vào quá đông, tránh tình trạng hỗn loạn. Trên chuyến tàu SQN1 xuất phát từ Bình Định đêm 4.2 và đến TP.HCM trưa 5.2 chật kín chỗ. Theo số liệu thống kê của ga Sài Gòn, sau nghỉ tết, mỗi ngày ga này đón khoảng 12.000 hành khách về TP học tập và làm việc.

Trong sáng 5.2, tại Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) có hàng nghìn hành khách từ các nơi đổ về. 0 giờ, những chuyến xe từ các tỉnh miền Trung, Tây nguyên bắt đầu đổ dồn về bến. Xung quanh khu vực bến xe luôn đông đúc, trên đường Đinh Bộ Lĩnh, hàng trăm phương tiện lưu thông phải nối đuôi di chuyển chậm. Ai nấy mệt nhoài tìm kiếm phương tiện hay đợi người thân đến đón về nhà. Do xe đến bến xe sớm, hàng trăm người, hầu hết là sinh viên và người lao động phải đợi chờ xe buýt hàng giờ đồng hồ. Những chuyến xe buýt đầu ngày từ bến xe ra chật cứng khách như giờ cao điểm. Theo anh Nguyễn Văn Kiên (tài xế xe khách chạy tuyến Phú Yên - Sài Gòn), những ngày cao điểm sau tết, xe khách chạy quay đầu xe liên tục mới đảm bảo phục vụ hành khách.

Chiều qua, trên tuyến QL1A, đoạn cầu vượt Nguyễn Văn Linh, hàng nghìn xe máy nối đuôi nhau chờ lên cầu vượt hướng về TP, trên xe người dân chất đầy hành lý sau một kỳ nghỉ dài. Tương tự, trên tuyến xa lộ Hà Nội, QL1, phà Cát Lái (Q.2) cũng rất đông xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP.



Giao thông ùn ứ tại cụm phà Vàm Cống Trong ngày 5.2, tại cụm phà Vàm Cống (nối H.Lấp Vò, Đồng Tháp với TP.Long Xuyên, An Giang) đã xảy ra ùn ứ xe gắn máy, ô tô các loại phía bờ Long Xuyên. Nguyên nhân, từ ngày 4 - 5.2 là nghỉ cuối tuần của đầu năm, lượng khách du lịch, khách hành hương từ các nơi kéo nhau đi du lịch, viếng cảnh núi non vùng Bảy Núi và đi lễ Bà Chúa xứ núi Sam (TP.Châu Đốc, An Giang) rất đông. Cụm phà Vàm Cống đã đưa 10 phà chạy hết công suất tại bến chính và bến phụ, kết hợp với lực lượng CSGT Công an TP.Long Xuyên phân luồng giải tỏa, hướng dẫn không cho ô tô tới phà rẽ trái như thường lệ mà phải chạy tới cuối dải phân cách rồi quay trở lại xếp hàng, rẽ phải qua phà nên đã giảm ùn tắc đáng kể. Thanh Dũng





Thanh Niên