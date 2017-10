Ngày 5.10, bà Thái Thị Thanh (51 tuổi, ngụ 662A, QL13, tổ 8, KP.4, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đến tòa soạn Báo Thanh Niên cung cấp thông tin về việc chị Nguyễn Thái Thùy My (24 tuổi, con gái bà Thanh) đã mất tích từ ngày 28.9, đến nay vẫn chưa liên lạc được. tin liên quan Thiếu nữ đi sửa xe rồi 'mất tích' hơn 1 tháng Thiếu nữ nói đi sửa xe máy, rồi 'mất tích' hơn 1 tháng qua. Theo bà Thanh, chị My bẩm sinh có bệnh não chậm phát triển. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp với mọi người rất kém nên My được gia đình cho ở nhà, ít tiếp xúc với mọi người, chủ yếu phụ bà Thanh làm móng chân, tay, gội đầu cho khách. Đầu năm 2017, chồng bà Thanh qua đời. My thấy buồn, cô đơn nên gần đây muốn đi làm để kiếm thêm thu nhập phụ gia đình, nhưng bà Thanh không cho. “Con tôi bị não chậm phát triển, ngôn ngữ, giao tiếp và tiếp thu công việc rất kém nên tôi không cho đi làm. Suốt ngày My ở trong nhà với tôi, không đi ra ngoài. Thi thoảng được tôi chở về ngoại trên Bình Dương rồi chở về. Tuy giao tiếp kém, nhưng My rất rành sử dụng Facebook, Zalo và thường xuyên nhắn tin giao tiếp với mọi người. My không có bạn thân hay người yêu gì cả” bà Thanh nói. Vì sợ con gái nghiện sử dụng điện thoại nhắn tin, bà Thanh đã lấy điện thoại của My, giấu đi. tin liên quan Bất ngờ trở về nhà sau 4 ngày mất tích bí ẩn Tối 9.4, chị T.T.N.Q (22 tuổi, ngụ xã Phước Minh, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) đã trở về nhà sau 4 ngày được gia đình báo tin mất tích.

Theo bà Thanh, đêm 28.9, bà bị cảm phải uống thuốc nên ngủ thiếp đi. Đến 23 giờ cùng ngày (28.9), bà tỉnh giấc thì phát hiện cửa nhà mở, lại không thấy My đâu cả.

Bà Thanh chạy qua nhà hàng xóm, gọi điện cho người thân, nhưng không ai biết My đi đâu. Kiểm tra trong nhà, bà Thanh hoảng hốt phát hiện số tiền khoảng 4 - 5 triệu đồng, vài bộ quần áo của My, chiếc điện thoại My hay dùng, cũng biến mất.

0 giờ ngày 28.9, bà Thanh đến Công an P.Hiệp Bình Phước trình báo về sự mất tích của con. Nhiều ngày sau đó, số điện thoại chị My mang theo không thể liên lạc được. Bà Thanh cho biết, khuya ngày 4.10, một người thân thiết với gia đình bà Thanh, cũng như thường xuyên nhắn tin qua Facebook với My, gọi điện báo cho bà Thanh rằng My nhắn tin với nội dung “nhờ cô nhắn với mẹ ở nhà an tâm, con đi làm kiếm tiền”. Tin nhắn qua Facebook này được định vị "đang ở TP.Hà Nội", tuy nhiên, sau đó Facebook của My bị đóng, không vào được.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, bà Thanh khóc nức nở: “Nhà còn có hai mẹ con, My lại bị bệnh. Tôi cũng đang bị bệnh nặng, nhờ Báo Thanh Niên thông tin để ai có lỡ đưa My đi làm hay thấy My ở đâu, xin hãy đưa cháu về nhà”.

Cũng trong chiều 15.10, Công an P.Hiệp Bình Phước xác nhận cơ quan này đã tiếp nhận trình báo "con gái mất tích" của bà Thanh, hiện đang tiến hành xác minh.

Công Nguyên