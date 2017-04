Phát hiện thi thể không nguyên vẹn Khoảng 9 giờ ngày 17.4, một người dân đi bắt nghêu, sò ven biển thuộc khu vực Gò Cát, xã Điền Hải, H.Đông Hải (Bạc Liêu) bất ngờ phát hiện một thi thể bị phân hủy nặng, cơ thể không còn nguyên vẹn nên trình báo công an địa phương. Tử thi trôi dạt vào rừng phòng hộ ven biển, bị phân hủy rất nặng, không có phần đầu, không có hai tay lẫn hai chân, chỉ có một phần bụng, đùi. Trên một phần cơ thể có mặc quần, không xác định giới tính, độ tuổi. Chiều cùng ngày, đại tá Trần Hoàng Nhủ, Trưởng công an H.Đông Hải, cho biết công an huyện đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như xác định tung tích nạn nhân. Trần Thanh Phong