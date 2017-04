Ngày 11.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đang xác minh thông tin nhiều người dân trên địa bàn tố cáo bị mất vốn do tham gia Công ty TNHH quảng cáo trực tuyến DDB (gọi tắt là Công ty DDB).

Từ đầu tháng 2 đến nay, sau khi trang web của Công ty DDB ngừng hoạt động, nhiều người dân H.Hoài Nhơn bàng hoàng, lo sợ bị mất tiền. Trong đó, xã miền biển Hoài Hương có rất nhiều người tham gia góp vốn cho Công ty DDB.

Trước đây, người của Công ty DDB nhiều lần đến xã này mở hội thảo, giới thiệu công ty là đơn vị trực thuộc tập đoàn tài chính có xuất xứ Đài Loan, kêu gọi mọi người góp tiền vào công ty để cùng làm giàu. Ai muốn làm nhân viên của Công ty DDB thì phải đóng tiền vốn 12 triệu đồng/gói, sau đó chỉ cần “ click chuột ” là có thể làm giàu!

Theo bà Đỗ Thị Thượng (ở thôn Xuân Thanh Đông, xã Hoài Hương), sau khi nộp tiền vốn sẽ được Công ty DDB cấp cho 1 chiếc USB và giao nhiệm vụ mỗi ngày gắn USB đó vào máy tính, kích hoạt, màn hình sẽ hiện ra vô số hình ảnh quảng cáo, chỉ cần “click chuột” vào 25 hình ảnh thì đến cuối tháng sẽ nhận được mức lương 750.000 đồng cùng 1 triệu đồng tiền vốn.

Nhiều người nghĩ thu lợi nhanh nên tham gia đóng rất nhiều gói, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Hầu hết trong số đó là những phụ nữ có chồng đang đi biển, lén lấy tiền tích góp của gia đình đóng cho Công ty DDB. Tuy nhiên, sau một thời gian, công ty không trả tiền vốn nữa nhưng nhiều phụ nữ không dám tố cáo, sợ gia đình biết. Vì vậy, nhiều phụ nữ khác vẫn tiếp tục bị dụ dỗ tham gia góp vốn.

“Từ ngày 3.2 đến nay, nhiều người lên mạng để “click chuột” như thường lệ thì trang web của công ty không còn xuất hiện. Chúng tôi liên lạc với bà Phạm Thị Hiền, Giám đốc Công ty DDB tại VN cũng không được”, bà Thượng nói.

Theo thông báo của Công an H.Hoài Nhơn, số tiền của người dân trên địa bàn tham gia nộp cho Công ty DDB có thể hơn 100 tỉ đồng.

“Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Hoài Nhơn đã có văn bản yêu cầu công an 17 xã, thị trấn trên địa bàn nắm tình hình, lập danh sách số người tham gia Công ty DDB, báo cáo lên cấp trên để có hướng xử lý. Chúng tôi cũng thông báo phương thức, thủ đoạn huy động tài chính bất hợp pháp thường xảy ra trong thời gian gần đây để nhân dân đề cao cảnh giác, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra”, thượng tá Trương Văn Phụng, Phó trưởng công an H.Hoài Nhơn, cho biết.

Ngày 13.3, Thanh Niên đã có bài Vỡ mộng đổi đời bằng “click chuột” phản ảnh sự việc sau khi các trang web của Công ty DDB bất ngờ dừng hoạt động, nhiều người dân ở tỉnh Nghệ An làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo công ty này có dấu hiệu lừa đảo. Ghi nhận tại Văn phòng Công ty DDB ở TP.Vinh, có hơn 144 người đã đầu tư vào công ty này với tổng số tiền gần 50 tỉ đồng. Công an tỉnh Nghệ An cũng đang xác minh vụ việc này.



