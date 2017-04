Liên quan đến vụ ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị cấm xuất cảnh, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Long An tổ chức sáng 14.4, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, khẳng định: “Công an đã làm đúng quy định pháp luật và quy định của ngành”.

Theo đại tá Châu, cuối năm 2016, Công an tỉnh Long An có tiếp nhận 2 vụ đã có kết luận thanh tra liên quan đến Sở Y tế: vụ đấu thầu thuốc năm 2010 - 2011 và vụ cung cấp gói thầu lắp đặt camera giám sát an ninh tại 4 cơ quan trực thuộc Sở Y tế, do Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo chuyển hồ sơ, yêu cầu xác minh, làm rõ.



Ngày 6.1.2017, cơ quan CSĐT Công an Long An đã ra 2 quyết định thụ lý, giải quyết tin tố giác tội phạm. Sau 2 tháng làm việc, ngày 7.3.2017 cơ quan điều tra có văn bản gửi Viện KSND tỉnh vì trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án hoặc không khởi tố. Do vậy, cơ quan điều tra cần thêm thời gian để tiếp tục xác minh làm rõ và cùng ngày, Viện KSND tỉnh cũng đã có văn bản thông nhất quan điểm với công an.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ những vụ việc có liên quan, ngày 9.3, cơ quan điều tra làm thủ tục đăng ký người thuộc diện chưa được xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm. Điều này, theo đại tá Châu, cơ quan điều tra áp dụng thông tư 20 ngày 25.4.2011 của Bộ Công an.

Cho đến thời điểm này, theo đại tá Châu thì những vụ việc vẫn còn trong thời gian xác minh, làm rõ. Còn liên quan đến ai, đến đâu thì chưa thể trả lời được, vì chưa có kết luận.

“Mặt khác, cũng vì chưa có kết luận nên công an chưa có báo cáo với thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh là có khởi tố hay không khởi tố vụ án”, đại tá Châu cho biết.

Có ý kiến cho rằng nếu không cho xuất cảnh vì sao không thông báo trước lại đợi đến khi ông Liêm làm thủ tục tại phi trường mới chặn. Theo giải thích của đại tá Châu thì ngày 7.4 UBND tỉnh có văn bản đồng ý cho ông Liêm xuất cảnh du lịch tại Nhật Bản nhưng đến ngày 11.4, công an mới nhận được văn bản đó.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, vào tối 8.4, trong lúc ông Lê Thanh Liêm đang làm thủ tục để xuất cảnh đi Osaka (Nhật Bản) trên chuyến bay VN320 của Hãng hàng không VN thì bị Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất “lập biên bản chưa giải quyết xuất cảnh” theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.

