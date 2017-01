Sáng 12.1, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Y Tuyến K’sơr, nguyên thượng tá, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh.

Trước đó, ông Y Tuyến Ksơr bị nhiều người dân tố cáo đã nhận tổng cộng nhiều tỉ đồng để "chạy" cho con em họ vào học các trường thuộc ngành công an, nhưng sau đó không lo được và không hoàn trả tiền.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, ông Tuyến xin nghỉ việc dài hạn để đi chữa bệnh.



Ngày 18.11.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan tới ông Y Tuyến K’sơr, đồng thời đề nghị Bộ Công an tước danh hiệu CAND đối với ông này để tiến hành các bước xử lý tiếp theo.

Sau khi bị Bộ Công an tước danh hiệu CAND, ông Y Tuyến K’sơr bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can.

