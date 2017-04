Ngày 18.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ban Quản lý vịnh Nha Trang. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Phương (59 tuổi, nguyên Phó trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang) để điều tra về hành vi tham ô tài sản