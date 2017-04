2 của Công ty TNHH sản xuất Thịnh Việt 3 (KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) đang xây dựng bất ngờ bị Chiều 13.4, khu nhà xưởng rộng trên 5.000 mcủa Công ty TNHH sản xuất Thịnh Việt 3 (KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) đang xây dựng bất ngờ bị đổ sập

Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có giông lốc lớn, chỉ trong chốc lát toàn bộ khu nhà xưởng đang thi công đổ ập xuống làm 4 công nhân đang làm việc cùng nhiều xe cơ giới bị vùi lấp trong đống đổ nát. Cơ quan chức năng TX.Tân Uyên đã có mặt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

Trước đó, tối 12.4, các công nhân gồm L.T.M.X (21 tuổi), B.T.T.A (25 tuổi), L.T.T.T (23 tuổi) và H.T.B (23 tuổi) đang tăng ca tại Công ty may thêu Long Hưng (P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương) thì bị xi măng trần nhà vỡ nứt, rơi xuống gây chấn thương ở vùng đầu. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do trần nhà xưởng cũ kỹ, bong tróc những mảnh xi măng rơi xuống đầu công nhân.

