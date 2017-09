Chiều 20.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) cho biết đơn vị vừa có lệnh bắt khẩn cấp Lữ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ H.Càng Long, Trà Vinh), là nhân viên khách sạn Hoàng Đế (P.3, TP.Tân An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản