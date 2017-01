Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện ký kết giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước gồm: Công hàm trao đổi ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 (trị giá 10 tỉ yen); Công hàm trao đổi cho Dự án viện trợ không hoàn lại cho Chương trình phát triển kinh tế - xã hội cung cấp trang thiết bị tăng cường năng lực bảo đảm an ninh đường thủy (trị giá 300 triệu yen); Hiệp định Vay ODA cho dự án Quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh (trị giá 11 tỉ yen); Hiệp định Vay ODA cho dự án Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 (trị giá 10 tỉ yen); Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Tập đoàn dệt may VN (Vinatex) và Công ty dệt may Itochu, thuộc Tập đoàn Itochu Nhật Bản; Thỏa thuận đầu tư dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2. Chiều 16.1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Thủ tướng Shinzo Abe; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã hội kiến Thủ tướng Shinzo Abe.