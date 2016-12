"Trong những khó khăn, vấn đề ảnh hưởng đến việc ổn định tình hình công tác tư tưởng ngoài những cái khó từ thiên tai, từ sự chống phá của các thế lực thù địch, còn có những cái khó đến từ sự đơn giản, nông nổi, yếu kém của đội ngũ cán bộ", ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhận định như vậy khi phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc về công tác tuyên giáo năm 2016 chiều nay (26.12).

Theo ông Võ Văn Thưởng, năm 2016 mặc dù có những thuận lợi nhất định nhưng tình hình đất nước có nhiều khó khăn, thách thức cho công tác tuyên giáo với nhiều sự kiện xảy ra theo hướng khó khăn nối tiếp khó khăn.

Chính trong bối cảnh đó, ngành Tuyên giáo đã vượt lên được để ổn định tình hình công tác tư tưởng, trong đó có cái khó từ thiên tai, đến từ sự chống phá của các thế lực thù địch với đủ loại biện pháp, thủ đoạn khác nhau.

“Nhưng cũng nói thật với nhau, cũng có những cái khó đến từ sự đơn giản, nông nổi, yếu kém của cán bộ của chúng ta”, ông Võ Văn Thưởng nói, và nhấn mạnh: Để khắc phục vấn đề này còn khó khăn hơn các vấn đề đến từ các sự cố khác.

Theo ông Võ Văn Thưởng, trong năm 2017, công tác tuyên giáo cần tiếp tục góp phần cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tổ chức Đảng các cấp nhận thức đầy đủ về sự suy thoái chính trị, đạo đức trong mỗi cơ quan đơn vị, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cá nhân.

“Ngành Tuyên giáo có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm sao mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng nhận thức rõ và sâu sắc vấn đề này. Tránh trường hợp như trước đây, sau khi kiểm điểm xong ai cũng nói “một bộ phận không nhỏ” suy thoái nhưng nó ở đâu chứ không phải là cơ quan, đơn vị mình”, ông Võ Văn Thưởng phát biểu.

Cũng theo người đứng đầu ngành Tuyên giáo, trong thời gian tới cần nâng cao nhận thức tầm quan trọng của việc học tập lý luận, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng; đổi mới việc học tập để đạt hiệu quả, thúc đẩy phát triển tư duy, rèn luyện phương pháp luận giải quyết các vấn đề thực tiễn...

“Không phải học chính trị để hướng tới bằng cấp, điều kiện cần để bổ nhiệm vào chức vụ này, chức vụ kia. Đây là điều khó khăn nhất phải làm trong nhiệm kỳ này”, ông Võ Văn Thưởng lưu ý.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cho biết Ban Tuyên giáo T.Ư đã mời Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và nhiều cơ quan cùng thảo luận giải quyết vấn đề này. Theo ông Võ Văn Thưởng, nếu trong thời chiến sau những cuộc chỉnh huấn 3 - 5 ngày, tư tưởng cán bộ, đảng viên chiến sĩ ngùn ngụt khí thế chiến đấu thì hiện nay, việc học chính trị được coi như điều kiện để bổ nhiệm, từ đó sinh ra nhiều tiêu cực trong học tập.

“Cán bộ đi học ít thấy hỏi nhau về chuyện có nội dung gì mới, hay mà phần nhiều hỏi nhau môn này thầy thế nào, kinh phí đóng ra sao, cách ra đề của thầy. Rồi dùng các từ như “chống trượt”. Nghe những điều đó băn khoăn lắm các đồng chí...”, ông Thưởng chia sẻ.

Ngành Tuyên giáo phải làm chủ vai trò định hướng dư luận xã hội

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cũng đặt vấn đề phải nghiên cứu đẩy mạnh đối thoại, đấu tranh đối với các cán bộ còn ý kiến, nhận thức khác nhau về những vấn đề của Đảng, đất nước, thậm chí là những quan điểm trái với Nghị quyết của Đảng về thành tựu, mục tiêu, con đường phát triển đất nước...

Theo ông Võ Văn Thưởng, trong năm 2017, ngành Tuyên giáo phải làm chủ vai trò định hướng dư luận xã hội, trong bối cảnh thông tin đa chiều, mạng xã hội nở rộ, cách thức tiếp cận thông tin của mỗi người ngày càng đa dạng, sự chia sẻ thông tin nhanh nhạy chưa từng có và trong nhiều trường hợp chịu sự tác động, ảnh hưởng của số đông. Theo đó, ngành Tuyên giáo phải dự báo diễn biến những vấn đề có thể nảy sinh trên đất nước, ở địa bàn, cơ quan đơn vị để có thể thông tin một cách kịp thời, có trách nhiệm khi có sự cố.

Dẫn chứng về vụ việc xảy ra ở Yên Bái ngày 18.8, ông Võ Văn Thưởng cho rằng đây là vụ việc đã được thông tin kịp thời. “Vụ Yên Bái xảy ra vào sáng sớm, hôm đó tôi làm việc ở Hòa Bình, sau khi nhận thông tin, tôi nói chỉ đạo cho TTXVN phát tin ngay, chậm nhất đến trưa, VTV phải đưa. Trước đó quan điểm tranh cãi rất dữ, có đồng chí bảo thôi nhưng tôi nói làm sao giấu được. Sự kiện xảy ra rồi, có kết quả như vậy rồi thì cứ đưa tin trung thực và cơ quan chức năng sẽ làm rõ tiếp theo… Vụ Đắk Lắk vừa qua cũng thông tin kịp thời, nhưng vụ Formosa thông tin không kịp thời do không chấp hành chỉ đạo ý kiến của cơ quan chỉ đạo thông tin. Chính vì sự không chấp hành đó và sự phát biểu thiếu trách nhiệm của một số đồng chí mới sinh ra sự rắc rối, sau đó phải đi giải quyết”, ông Võ Văn Thưởng cho hay.

Theo người đứng đầu ngành Tuyên giáo, thái độ ứng xử với thông tin trên mạng của đội ngũ người làm công tác tuyên giáo, báo chí phải rất bình tĩnh, tỉnh táo, phù hợp từng vấn đề, tránh tối đa chuyện hoặc quá coi thường hoặc ngược lại quá coi trọng. Cả hai thái độ này đều không đúng.

“Có nơi cho rằng thông tin bậy bạ trên mạng thì mặc kệ nhưng riết một hồi thông tin đó lại thấm vào người dân, người dân họ lại nghe. Ở thái độ ngược lại, trên mạng mới có thông tin mình đã đưa ra đấu tranh thành ra bị thông tin không chính xác, dư luận dẫn dắt chi phối. Nên phải tùy thuộc từng vấn đề, đánh giá vấn đề đó đối với địa bàn, đơn vị mình ảnh hưởng cỡ nào, để có giải pháp phù hợp”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cũng nhắc lại việc Ban Tuyên giáo T.Ư và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy phải là cơ quan chủ trì trong chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí những vấn đề nhạy cảm theo như Quyết định số 157 ngày 29.4.2008 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa 10. Theo ông Thưởng, quy định này phải được thực hiện nghiêm, tránh việc một thông tin quá nhiều người chỉ đạo. “Thực tế vừa qua có nhiều đồng chí chưa quán triệt vấn đề này dẫn đến việc chỉ đạo lộn vai... vượt qua thẩm quyền, để lại hậu quả”, ông Võ Văn Thưởng cho hay.

Muốn biết dân nghĩ gì thì phải đi hỏi

Theo ông Võ Văn Thưởng, trong năm 2017, ngành Tuyên giáo cần nghiên cứu để có các hình thức tuyên truyền phù hợp trong điều kiện hiện nay… “Nhiều người, trong đó có cán bộ, đảng viên có chơi facebook nhưng đôi khi thấy sai cũng làm thinh, không có ý kiến trao đổi lại. Mỗi cán bộ, đảng viên dùng facebook, có smartphone, sử dụng email chỉ cần chia sẻ cho nhau những bài báo báo hay, bài báo tốt, đưa ra những comment có giá trị, có văn hoá, chân thành, thể hiện đúng thực trạng xã hội thì cũng là góp phần làm công tác tư tưởng”, ông Thưởng nói.

"Hiện nay chúng ta để làm được điều đó thì khó nhưng sẽ phấn đấu đạt được trong năm 2017. Còn bây giờ muốn biết dân nghĩ gì thì phải đi hỏi. Mà đi hỏi thì phải làm sao cho thật khách quan. Ví dụ có một cô gái hỏi anh thấy em có đẹp không thì trả lời là xấu cũng khó. Hỏi như vậy thì tính khoa học của thăm dò không cao", ông Võ Văn Thưởng so sánh..

Điều quan trọng, theo ông Võ Văn Thưởng là việc không ngừng bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới. Người đứng đầu ngành Tuyên giáo đề nghị mỗi cán bộ tuyên giáo không ngừng rèn luyện nâng cao lý luận, khả năng tư duy giải quyết vấn đề tư tưởng nảy sinh, say mê với công tác của mình.

“Chỉ khi nào chúng ta say mê thì mới truyền đi được đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân cảm hứng của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, say mê mới cảm hóa được người khác, mới nâng cao được khả năng thuyết phục. Khi say mê cộng với trí tuệ và hiểu biết, phương pháp tốt chúng ta mới nâng cao được tính chiến đấu, đấu tranh một cách hiệu quả”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.