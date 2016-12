Ngày 30.12, tàu cá này đang trên đường đưa thi thể thuyền viên Võ Văn Trí (41 tuổi, ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn) về đảo Song Tử Tây thì bị hỏng máy, không khắc phục được. Tối 30.12, tàu cá của ông Dân (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đã được tàu hải quân lai dắt về đảo Song Tử Tây nhưng kíp thợ trên đảo không sửa được máy chính.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, từ ngày 28.12.2016 đến nay, H.Hoài Nhơn có 2 ngư dân tử vong, 4 ngư dân mất tích, 2 ngư dân bị thương nặng và nhiều tàu cá bị hỏng máy trên biển do sóng to, gió lớn. Ngoài ông Trí, ông Nguyễn Đanh (49 tuổi, ở Tam Quan Bắc), chủ tàu cá BĐ 95995 TS tử vong do tời đánh trúng đầu khi đang kéo lưới. Bốn ngư dân mất tích gồm 3 thuyền viên trên tàu BĐ 96093 TS là Bùi Anh Tuấn, Lê Văn Sang, Nguyễn Đúng (cùng ở xã Tam Quan Bắc) và thuyền viên Nguyễn Hùng (28 tuổi, ở xã Tam Quan Nam) của tàu cá BĐ 97546 TS.

Hoàng Trọng