Chiều tối 26.9, hàng chục cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an chia thành nhiều tổ để thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trusbank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng VN -VNCB).



Theo đó, các bị can này bị khởi tố vì giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn (70 tuổi, còn gọi là Sáu Phấn, ngụ tại Q.Thủ Đức,TP.HCM); nhận chỉ đạo của bà Phấn và ký các biên bản họp Hội đồng quản trị chấp nhận cho Trustbank mua nhiều bất động sản bất hợp lý, trái quy định gây thiệt hại cho Trustbank.

Trong số các bị can bị bắt tạm giam có: Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank), cháu gái của bà Phấn. Huệ bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngay trong ngày 26.9, C46 đã dẫn giải các bị can bị bắt tạm giam ra trại giam T16 (Bộ Công an, Hà Nội) để phục vụ việc điều tra vụ án.

Trước đó, tháng 3.2017, C46 đã thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở của bà Phấn về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. C46 còn tống đạt các quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 5 bị can nguyên lãnh đạo, cán bộ của Trustbank gồm: Bùi Thế Nghiệp - Trưởng phòng định giá tài sản Công ty xử lý nợ Trustbank, Nguyễn Vĩnh Mậu – nguyên Phó chủ tịch HĐQT Trustbank và các thành viên HĐQT, thư ký, nhân viên Trustbank với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Phấn.

Trước đó, tháng 9.2016, TAND TP.HCM tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm, tòa đã đồng thời ra quyết định khởi tố tại tòa vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại TrustBank. Trong đó, bà Phấn và một số nguyên lãnh đạo, cán bộ TrustBank có hành vi sai phạm dẫn đến thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng trước khi chuyển nhượng cho ông Danh.

Theo hồ sơ vụ án, bà Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần TrustBank và nắm quyền kiểm soát TrustBank trước khi chuyển nhượng cho Phạm Công Danh vào năm 2012.

Trước đó, từ cuối năm 2008, bà Phấn được bổ nhiệm làm cố vấn cao cấp của HĐQT, sau đó chuyển sang tham gia Hội đồng tín dụng của TrustBank.

Ngày 24.3, C46 đã tổ chức khám xét tại chi nhánh Lam Giang (đường Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM) của Ngân hàng TMCP Xây dựng, nơi bà Hứa Thị Phấn (ảnh nhỏ) làm việc - Ảnh: Ngọc Dương

Theo cơ quan điều tra, năm 2011, bà Phấn đã chỉ đạo HĐQT và ban điều hành của TrustBank mua, nâng giá mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (P.6, Q.3, TP.HCM) từ Công ty TNHH địa ốc Lam Giang với giá hơn 1.250 tỉ đồng. Thực chất, Công ty Lam Giang cũng của bà Phấn, nhưng người khác đứng tên. Căn nhà trên có diện tích hơn 600 m2, được TrustBank định giá vào thời điểm đó là hơn 290 tỉ đồng.

Đến năm 2012, Công ty Lam Giang và TrustBank hủy hợp đồng mua bán trên. Sau đó, căn nhà được chính bà Phấn mua lại từ Công ty Lam Giang với giá 450 tỉ đồng. Vài ngày sau, căn nhà trên lại được bán cho TrustBank với giá gần 1.300 tỉ đồng. Việc mua bán này vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, đến nay không thu hồi được hơn 1.100 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã định giá giá trị bất động sản này chỉ có 150 tỉ đồng.

Chính vì lý do này, các bị can giúp sức tích cực cho bà Phấn bị khởi tố trong đợt này.

Hiện CQĐT vẫn tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan trong vụ án này.

