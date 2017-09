Lúc 9 giờ 30 ngày 23.9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) với sự hỗ trợ của Cảnh sát cơ động, 113 Công an tỉnh Bình Thuận đã khống chế nhóm người trước đó dùng mã tấu để giải quyết tranh chấp khu đất rộng khoảng 5.000 m2 ở ngã ba Long Sơn (P.Mũi Né, TP.Phan Thiết).

Vào tối 22.9, nhóm người trên đến từ nơi khác đã đánh nhau bằng kiếm, mã tấu và bom xăng để tranh giành quyền kiểm soát lô đất với một nhóm tại địa phương. Nhận tin báo, Công an Phan Thiết đến can thiệp và phải nổ súng mới có thể vãn hồi trật tự. Tuy nhiên, nhóm người từ nơi khác đến đã ở lại khu đất lập lán trại qua đêm để chiếm giữ đất.

Đến sáng 23.9, lực lượng công an có mặt tại khu đất trên, tiến hành kiểm tra nhóm người đang ở đây, thì phát hiện nhiều mã tấu, kiếm tự tạo và hàng chục xiên sắt nhọn được giấu dưới các lùm cây. Lực lượng công an đã thu giữ hung khí nguy hiểm, đưa nhóm người này về trụ sở công an phường ghi lời khai.

Tại cơ quan công an, chủ lô đất là bà Trần Thị Ngọc Nữ (40 tuổi, ngụ TP.HCM) khai báo lô đất này do bà mua lại của một người địa phương, và khi san ủi có lấn đất của một người dân liền kề dẫn đến tranh chấp. Sau đó, bà Nữ thuê ông Phạm Văn Tuấn (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng nhóm người của ông Tuấn đến làm lán trại để “bảo vệ lô đất”.

