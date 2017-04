Rạng sáng 7.4, Đội Cảnh sát giao thông trật tự và cơ động Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) kết hợp cùng Công an thị trấn Long Hồ và Công an xã Long An (H.Long Hồ) đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 53 (đoạn qua xã Long An).