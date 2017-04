Khốn khổ vì... thấy vàng trong rác

Chiều 4.8.2014, trong lúc phân loại rác tại Nhà máy Xử lý rác thải TP.Cà Mau (Cà Mau) thuộc của Công ty Công Lý, chị Mai nhặt được chiếc ví bên trong có số nữ trang tổng cộng gần 5 lượng vàng. Sau khi nhặt được vàng, lãnh đạo nhà máy mời chị Mai lên, yêu cầu giao nộp toàn bộ số vàng nhặt được, nhưng nữ công nhân này từ chối. Vụ việc được cả hai phía trình báo Công an P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau. Số vàng này sau đó được Công an P. Tân Xuyên chuyển đến Công an TP.Cà Mau tìm, trả lại chủ sở hữu Ngày 13.8.2014, ông Nguyễn Tiến Tân, Giám đốc điều hành Nhà máy xử lý rác TP.Cà Mau mời chị Mai đến họp. Tại đây, chị Mai được lãnh đạo nhà máy cho rằng đã vi phạm quy định của Tổng giám đốc công ty về việc kiểm soát ra, vào cổng và chống trộm cắp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản…, nguyên nhân là do nhặt được vàng mà không chịu giao nộp lại cho đơn vị. Đến ngày 5.9.2014, chị Mai được gọi đến nhà máy để nhận quyết định 211 do ông Tô Công Lý (Phó tổng giám đốc) ký về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với.