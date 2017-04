10 giờ 40 cuộc làm việc bắt đầu. Ông Phạm Quý Tiên, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, đáp ứng nhu cầu của nhân dân thôn Hoành, xã Mỹ Đức, đoàn công tác của UBND TP Hà Nội và Quốc hội, các cơ quan T.Ư sẽ đối thoại với bà con. Thành phần gồm: ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Hình sự Bộ Công an, ông Trần Thắng Lợi, Phó cục trưởng cục 1 Thanh tra Chính phủ, thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô, thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội.

Sau khi đại diện xã là ông Lê Đình Ba đọc tâm thư, mỗi bà con Đồng Tâm được phát biểu tối đa 5 phút.

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu: "Thay mặt đoàn công tác, cho tôi xin lỗi bà con đã đến muộn 20 phút so với giấy mời, do trên đường có vụ va chạm giao thông, mong bà con thông cảm. Thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy, đoàn công tác của TP do tôi là Nguyễn Đức Chung làm trưởng đoàn, có đại diện Ban dân nguyện của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, huyện Mỹ Đức... sẽ gặp gỡ với bà con".

Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc đơn đề nghị của bà con xã Đồng Tâm, trong đó nêu 8 nội dung trong đơn.

Ông Trần Lệ, 78 tuổi, xóm 3 xã Đồng Tâm, thay mặt bà con nhân dân nêu ý kiến: đất đồng Sênh là đất từ thời ông cha chúng tôi để lại. Năm 1950 Pháp về chiếm Ba Thá, Miếu Môn, nhân dân vẫn kiên trì sản xuất canh tác, đóng đầy đủ cho hợp tác. Năm 1980, Phó thủ tướng đã ký 46,3 ha giao cho đất quốc phòng, dân Đồng Tâm đồng ý, từ đó đến nay vẫn sản xuất bình thường. Không hiểu sao huyện Mỹ Đức lại giao cho Viettel, tại sao đất quốc phòng mà quốc phòng không nói câu nào. Nguyện vọng của nhân dân Đồng Tâm chỉ cần Đảng, Nhà nước thu hồi phải có giấy trắng mực đen thì dân vui vẻ.