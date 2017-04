Khoảng 11 giờ ngày 12.4, anh Trần Quang Vinh (40 tuổi, ngụ TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) điều khiển xe tải BS 66C - 027.66 lưu thông trên QL1, hướng từ TP.HCM về Tiền Giang.

Đến đoạn Km 1948 trên tuyến tránh QL1, đoạn thuộc địa phận phường 6, TP.Tân An, Long An (đối diện với Trung tâm hành chính tỉnh Long An đang thi công), lúc này, bác tài mở cửa kiếng hai bên cabin xe thì bất ngờ có hai con ong vò vẽ bay vào cabin.