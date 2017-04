Ngày 21.10.2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cho thuê Tài chính II - chi nhánh Nam Sài Gòn. Tuy nhiên, người chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty ALC II hơn 56 tỉ đồng đã nhanh chân bỏ trốn.

Biền biệt tung tích

Trong quá trình điều tra, CQĐT xác định Vũ Văn Long (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai) đã ký, thực hiện hợp đồng thuê tài chính với Công ty ALC II để thuê tàu. Trong quá trình khai thác tàu, công ty Phương Mai đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo hợp đồng mà chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty ALC II hơn 56 tỉ đồng.

Ngày 21.1.2016, Bộ Công an ra lệnh khởi tố Vũ Văn Long (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Long đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 1.2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Long. C52B ngay lập tức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương, lên kế hoạch truy bắt nghi can này.

“Vào thời gian này, mọi thông tin của Long rất mờ nhạt. Chỉ có lý lịch của Long ghi quê gốc của Long ở Hải Phòng. Mặc dù thông tin mơ hồ nhưng các trinh sát vẫn quyết tâm bắt giữ được Long, buộc Long phải đền tội trước pháp luật”, một trinh sát nhớ lại.

Ban chuyên án đã tiến hành xác minh, sàng lọc đối tượng và dựng lại các quan hệ nhân thân, bạn bè của Long ở địa bàn TP.HCM, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Hải Phòng… Đồng thời, trinh sát cũng tìm kiếm trích lục danh chỉ bản, ảnh của Long. Sau nhiều tháng truy tìm thông tin, lực lượng trinh sát lùng sục khắp mọi nơi, nhưng thông tin về Long vẫn biệt tăm, không ai biết Long đang làm gì, ở đâu.

Một trinh sát kể lại: “Chúng tôi từ TP.HCM ra Hải Phòng gặp anh chị em trong gia đình của Long, đề nghị vận động Long ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng người nhà nói không biết thông tin gì. Các trinh sát quay lại TP.HCM, nghiên cứu lý lịch của Long, tìm đến địa chỉ ngày trước vợ con của Long ở. Đây là chung cư cũ, công an khu vực này chỉ biết trước đây, gia đình Long sống ở đó, còn bây giờ không biết chuyển đi đâu. Vợ con Long sau khi vụ việc xảy ra cũng chuyển ra ngoài Hải Phòng. Tuy nhiên, khi xác minh ở Công an Q.1 thì trong sổ hộ khẩu của Long có một đứa con trai, đang đi làm nhân viên sale ở Q.8”.

Mọi thông tin về Long tưởng chừng bế tắc, nay đã có chút manh mối. Các trinh sát ngay lập tức lần theo dấu vết này, đi tìm địa chỉ của V.V.H (con trai Long) và bắt đầu theo dõi từng giờ với hy vọng hai bố con sẽ có liên lạc với nhau, vì đây gần như là manh mối cuối cùng để truy tìm nghi can này. Điều vất vả là H. làm công việc sale, thường ngày di chuyển rất nhiều khiến ban chuyên án phải bám theo thời gian rất dài.

Sau nhiều tháng theo dõi H., có nhiều lần trinh sát theo chân của H., bắt xe đi các tỉnh ở Tây nguyên, miền Đông Nam bộ, phía Bắc. Có những ngày cuối tuần, H. lại lên các xã xa xôi ở Đắk Nông nhưng không biết H. đi làm việc hay đi gặp người thân. Sau vài tháng nắm được quy luật hoạt động của H., ban chuyên án tiến hành xác minh ở xã Đăk N’Drung (H.Đăk Song, tỉnh Đắk Nông), nơi cứ 2, 3 tháng H. lại đến xã này ở vài ngày cuối tuần rồi mới về TP.HCM. Địa điểm H. đến là một rẫy cà phê địa bàn heo hút, đồi núi hiểm trở, cách xa trung tâm, muốn lên rẫy này phải đi bộ, leo núi vài cây số, đường trơn, nếu trinh sát đi theo sau thì dễ bị phát hiện. Lúc này, ban chuyên án vẫn chưa thể xác định được H. có phải đến gặp bố mình hay không?

Người hái cà phê thuê

Sau khi khoanh vùng nghi vấn, ban chuyên án tung lực lượng đến địa bàn này để nằm vùng theo dõi. Các trinh sát phải vào nhà dân để mượn quần áo, trà trộn vào làm rẫy, đi hái cà phê, hái tiêu thuê ở khu vực gần đó nhằm dễ quan sát.

Các trinh sát phát hiện H. thường đi vào chòi cà phê gặp một người đàn ông dáng gầy, khắc khổ, đen, mặc dù nhìn khác trong hình ảnh hồ sơ nhưng các trinh sát vẫn nghi ngờ đó là Long. Chòi này nằm cách biên giới Việt Nam - Campuchia chỉ khoảng 10 km. Ban chuyên án lo Long phát hiện và bỏ trốn nên không dám tiến hành trò chuyện để xác định đó có phải nghi can cần tìm.

Sau nhiều lần nhập vai ở khu vực này, các trinh sát nhìn thấy người đàn ông này thường đi làm từ sáng đến trưa mới về chòi; khi ra ngoài rất cảnh giác, thường bịt mặt, mặc đồ kín đáo.



Làm việc với chủ của rẫy cà phê này thì được biết người đàn ông bí ẩn đó đang làm thuê ở đây, thường sống khép kín, không giao tiếp với ai, trốn tránh người khác, chỉ cần người lạ đến gần là tránh ngay, không gặp. Long vẫn không thay đổi tên nhưng không đăng ký tạm trú ở đây. Lúc này, biết chắc chắn đây chính là nghi can trong vụ án, sau 6 tháng theo dõi, ban chuyên án lên kế hoạch bắt giữ Long.

Trưa ngày 17.12.2016, hơn 10 trinh sát đóng giả người đi hái cà phê thuê. Các trinh sát cẩn thận chia làm nhiều tổ, bố trí lực lượng xung quanh chòi để tránh việc Long bỏ trốn.

Khoảng 11 giờ ngày 17.12.2016, lúc Long vừa đi hái cà phê về chòi, các trinh sát ập vào bắt giữ Long. Khuôn mặt Long biến sắc khi nhìn thấy nhiều người lạ vào chòi mình. Biết trước sẽ có ngày bị bắt, Long không chống cự, giơ hai tay ra để cảnh sát còng tay và theo các trinh sát về Bộ Công an làm việc.

Ngọc Lê