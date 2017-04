Nhưng Sơn không ngờ, cũng có ngày phải tra tay vào còng, trả giá về hành vi phạm tội của mình.



Tháng 8.1999, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với Công an địa phương bắt quả tang Lương Văn Chinh đang vận chuyển 2 bánh heroin ở Nam Định bằng xe máy. Tại CQĐT, Chinh khai nhận lấy số ma túy này từ vợ và mẹ vợ của Chinh để đi giao cho khách. Quá trình điều tra khai thác mở rộng, ông trùm đường dây ma túy dần dần lộ diện, đó là Nguyễn Văn Tám (ngụ Hà Nội). Đường dây này có đến 19 nghi can, Tám chỉ đạo vận chuyển ma túy từ Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, tập kết về Lạng Sơn sau đó vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ, tổng cộng 799 bánh heroin, thu lợi 10 tỉ đồng.

Lúc nghi can Tám bị các trinh sát bắt quả tang vào năm 2014 thì Tám đang vận chuyển 1 bao tải có 45 bánh heroin cùng đàn em ở H.Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Ngay lập tức, công an tiến hành khám xét nhà của Tám, công an thu giữ được hơn 400.000 USD được nghi can giấu trong lọ thủy tinh, chôn dưới nền bếp ở H.Điện Biên, tỉnh Lai Châu (nay thuộc tỉnh Điện Biên); nhiều tài sản khác trị giá hơn 500 cây vàng.

Phạm Văn Thuấn (ngụ Nam Định) cũng là một trong những nghi can mua bán ma túy trong đường dây này, và là đàn em đắc lực của Tám, bị bắt giữ vào năm 1999. Điều đáng nói, Thuấn cũng dẫn dắt con mình là Phạm Văn Sơn (lúc đó 19 tuổi, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, Nam Định) đi buôn ma túy. Năm 2000, Bộ Công an ra Quyết định truy nã Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) - Bộ Công an lập chuyên án truy tìm nghi can này.

Một trinh sát nhớ lại: “Lúc Thuấn bị bắt giữ tại nhà, Sơn đang đi chơi gần đó. Nghe tin ba và chú ruột của mình bị bắt nên bỏ trốn. Thời gian đầu lẩn trốn, Sơn không biết đi đâu, lang thang khắp nơi vì không có tiền bạc, Sơn không dám về nhà vì sợ bị bắt. Sau thời gian Sơn bỏ trốn, mẹ và em của Sơn cũng đi vào Nam để lập nghiệp, chỉ có em gái Sơn lấy chồng rồi sống tại Nam Định”.

Sau khi dựng lại các mối quan hệ của Sơn để truy tìm thông tin, lúc này thông tin về Sơn rất mờ nhạt, hình ảnh cũng không thể dựa vào để truy tìm, bởi lúc Sơn bỏ trốn lúc đó chưa làm chứng minh nhân dân.

Các trinh sát vẫn quyết tìm bằng được Sơn. Sau 17 năm theo dõi, điều tra, lập lại các mối quan hệ, gia đình, người thân, trinh sát nắm được thông tin mẹ và em của Sơn đang ở tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Qua xác minh, được biết mẹ của Sơn rất thân với người đàn ông tên Điệp, có vợ và 3 con cũng sống gần nhà, nay Điệp đã 37 tuổi, quê gốc ở Nam Định.

Sơn và Điệp có phải là một?

Cái tên Điệp được các trinh sát chú ý nhất trong thời gian này, nhưng qua xác minh ở Nam Định vẫn chưa xác định được Điệp là ai? Lúc này, các trinh sát vẫn không chắc chắn Điệp có phải là Sơn hay không. Đây là nghi vấn buộc các trinh sát phải mất thời gian dài đi tìm kiếm câu trả lời.

Từ lúc sống ở Đắk Nông, Điệp lấy vợ sinh con và mọi thông tin trong hồ sơ của người đàn ông này đều mang tên Điệp. Lục lại tấm ảnh trong hồ sơ truy nã, nhìn Điệp và Sơn khác xa nhau về ngoại hình bởi từ năm Sơn 19 tuổi đến nay cũng 37 tuổi rồi. Các trinh sát lặn lội đi hỏi dò người dân địa phương thì họ cho biết người đàn ông tên Điệp này rất hiền lành, ít tiếp xúc với người lạ. Điệp lên Đắk Nông làm rẫy cà phê, dành dụm được khoản tiền nhỏ rồi mua đất, lấy vợ sinh con, Điệp có một đứa con gái và một cậu con trai rất kháu khỉnh.

Một trinh sát kể, khác với Điệp bây giờ, Sơn hồi 19 tuổi rất lì lợm và… giang hồ. Hằng ngày, Sơn cùng chú ruột và ba đi vận chuyển ma túy, ngẫm lại tính cách của Sơn và Điệp khác nhau.

Mặc dù vậy, các trinh sát không bỏ cuộc, tiếp tục tiến hành đi xác minh một thời gian dài, củng cố chứng cứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ khác nhau, các trinh sát khẳng định Điệp chính là Sơn. Sau đó, C52 cùng các đơn vị nghiệp vụ khác lên phương án bắt giữ Sơn. Tháng 1.2016, hàng chục trinh sát ập vào nhà bắt giữ Sơn trước sự ngỡ ngàng của Sơn, mẹ Sơn, vợ và em của Sơn.

“Khu vực Sơn sinh sống, địa hình hiểm trở. Nếu chạy thoát rất khó tìm, bởi khu vực này nhiều cây cối. Lúc các trinh sát ập vào căn nhà này, Sơn khá bất ngờ, không hay biết nên không có cơ hội chạy thoát. Ban đầu Sơn còn chối cãi nói “các anh bắt nhầm người rồi” nhưng từ những chứng cứ C52 thu giữ được, biết mình không thể nào trốn tránh mãi, Sơn ngoan ngoãn tra tay vào còng", một trinh sát nhớ lại.

Tại CQĐT, Sơn khai nhận do nhặt được bộ hồ sơ xin việc mang tên Điệp cũng quê ở Nam định, Sơn đi chụp ảnh và dán ảnh mình vào. Sau đó, Sơn xin làm công nhân ở một xưởng gỗ ở tỉnh Bình Thuận. Sau một thời gian, thấy công việc này không phù hợp với mình, Sơn lên Lâm Đồng. Tại đây, Sơn lấy vợ rồi chuyển qua Đắk Nông sinh sống, có con.

Sơn cứ ngỡ rằng sau 17 năm vụ án đã đi vào quên lãng, công an không phát hiện được nơi lẩn trốn và tung tích của mình, không ngờ Sơn vẫn phải trả giá về hành vi của mình.

Ngọc Lê